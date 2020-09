@AnaliaCab

De entrada, la excelente serie cuya segunda temporada estrenó hace poco Amazon Prime, promete ser de lo más políticamente incorrecta posible. Un grupo de superhéroes -Los Siete - protege al pueblo estadounidense del crimen y las injusticias. Pero... detrás de sus fachadas inspiradoras de confianza, cuidadosamente diseñadas por Vought, la empresa multinacional que los representa (y explota) comercialmente, hay siete seres humanos miserables.

Corruptos, traumatizados, pervertidos, abusivos. Cada uno de ellos tiene más sombras que luces, pero sin dudas quien destaca es su carismático líder: Homelander (El Patriota), interpretado por Antony Starr. Mezcla satírica de Superman y Capitán América, es el más poderoso y también peligroso. Psicópata y con serios problemas a la hora de relacionarse, su sonrisa impoluta frente a las cámaras oculta un ser oscuro y omnipotente, que está siempre a punto de cometer alguna aberración.

El actor neozelandés, de 44 años, confesó hace poco que no quería aceptar este rol, hoy celebradísimo entre los fans de la serie. Consideraba que era un papel para alguien con el physique du rol de Henry Cavill, actual Hombre de Acero en la factoría cinematográfica de DC Comics.

“Él es físicamente el más poderoso y el más peligroso, pero también el más débil a nivel mental y espiritual”.

No fue hasta que sus agentes lo presionaron que envió material al casting de "The Boys" y allí el productor Eric Kripke quedó impresionado con su prueba. "Mis representantes me enviaron el guion y dijeron que este es uno que debería ver, estaba ocupado entonces y me llamaron una semana después y me dijeron: ¿Lo has leído? Yo estaba tipo: No, déjame en paz, estoy ocupado. Así que no lo miré durante una semana y media y luego vi que era una cosa de superhéroe y pensé que no me iban a elegir de todos modos, no estoy hecho para eso. Entonces ellos insistieron, así que me senté en mi camarín y grabé esta audición casi por cansancio, luego llegó a Eric Kripke y mis agentes me dijeron: ¡Les encantó!. Entonces pensé que sería mejor leer el guion, lo leí y me di cuenta de que era realmente bueno y que valía la pena dedicarle algo de tiempo y energía", expresó Starr a un medio británico.

Hedonista, villano e inescrupuloso, Homelander es el verdadero malvado de la serie. Tiene sus motivos. Fue criado en un laboratorio, sin familia, rodeado de médicos y científicos que potenciaron al máximo sus poderes y habilidades moldeando su personalidad, sometiéndolo a horas de horas de imágenes de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales, además de exponerlo a la historia de Jesucristo y a la cultura del béisbol. Su enemigo es Butcher (Karl Urban), a cuya esposa violó y embarazó.

"Él es físicamente el más poderoso del mundo, y el más peligroso, pero también el más débil mental y espiritualmente hablando", concluye Starr.