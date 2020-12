@AnaliaCab

La tercera temporada de "Riviera", el aclamado thriller policial creado por el cineasta Neil Jordan, tiene para los argentinos un motivo de orgullo: además de que parte de la serie transcurre (y se filmó) en Buenos Aires, dos actores de estas tierras brillan junto a la estrella Julia Stiles (famosa por la saga cinematográfica de Jason Bourne) y Rupert Graves ("Sherlock", entre otros). Uno de ellos es el joven Franco Massini y el otro nuestro eterno galán de telenovelas Gabriel Corrado, que demuestra que los años le sientan bien.

Este drama estrenó su nueva temporada en Fox Premium y muestra a la protagonista Georgina (Stiles) tras abandonar la condenada Riviera iniciando una nueva vida con nueva identidad: ahora es "Georgina Ryland", una estrella emergente en la restitución de obras de arte internacionales. Esa nueva actividad la llevará a distintas ciudades del mundo, entre ellas, la capital argentina.

Aquí se relacionará con Víctor Alsina (Corrado), jefe de gobierno porteño. Según el propio actor detalló, se trata de "un tipo aparentemente simpático y amoroso pero que en realidad es maquiavélico. Es muy excéntrico, grandilocuente, un seductor nato". Un político, al fin y al cabo.

Gabriel Corrado: “Observando a los políticos te das cuenta de que le mienten a la gente a la cara, y tienen todo un equipo de gente que les dice lo que tienen que hacer”.

Sin dudas es una gran aventura para el actor argentino, ya que con más de 30 años de profesión, este ha sido el primer proyecto de habla inglesa en el que ha participado. "Es muy difícil actuar en otro idioma. Hay que cambiar el chip. Cuando uno viaja a un país de la Commonwealth donde se conduce por la derecha, se da cuenta de que realmente es muy loco hacerlo al revés de como uno está acostumbrado. Pero llega un momento que el cerebro hace un switch y te sentís cómodo. Con esto pasa lo mismo" relató en una entrevista a elperiodico.com.

Para el papel del excéntrico Victor Alsina, Corrado confiesa haber visto "muchas entrevistas y discursos de políticos. Algunos latinoamericanos, pero también cosas de Boris Johnson y Trump. Vi también algunos españoles. Es muy interesante zambullirse en ese mundo. Los políticos hoy en día son verdaderas estrellas de rock. Son tipos muy famosos que están todos los días en las primeras páginas, que firman autógrafos, que se sacan selfis. Todo esto tiene un punto de contacto con la carrera de un actor. Observando a los políticos te das cuenta de que le mienten a la gente a la cara -a veces despiadadamente- y tienen todo un equipo de gente que les dice todo lo que tienen que hacer".

Incluso bromea con lo que puede llegar a conseguir si algún político se ve reflejado en su interpretación; "Yo creo que se van a sentir identificados, no porque haya una influencia en particular, pero la gente se va a dar cuenta de que es una mezcla de lo que vemos en muchos políticos. Si logro eso seguramente me darán algún premio".

Por A.C.