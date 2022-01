@AnaliaCab

En los últimos meses comenzaron a estrenarse ficciones ya concebidas durante la pandemia de Covid-19, lo cual imprime otro sentido a las tramas e incluso genera nuevos disparadores de la acción. Es el caso de “Express”, un intenso thriller realizado en España que Starzplay estrena el domingo 16 de enero.

Maggie Civantos (“Las chicas del cable”) es Bárbara, una psicóloga criminalista que fue víctima de una de las formas más novedosas de violencia criminal, intensificada por los efectos económicos y sociales de la pandemica: los secuestros exprés. Frustrada tras un incidente que se le escapó de las manos, renuncia a la policía y es reclutada por una misteriosa -y millonaria- empresa de seguros que quiere especializarse en rescatar, de manera privada ,a personas secuestradas.

Ahora que trabaja como negociadora en casos similares al suyo, Bárbara tiene la misión de entender por qué le ocurrió esto y descubrir a las personas que amenazaron su vida y la de su familia.

En ese marco, es de vital importancia el rol de Esteban Meloni como Santa, su ex marido, que es un prestigioso miembro de la policía y hace equilibrio entre el amor que aún siente por ella y su firme convicción de respetar las leyes, algo que Bárbara empieza a esquivar...

Meloni interpreta a Santa, ex marido de Bárbara (Maggie Civantos).

En diálogo con DiarioShow.com, el actor argentino contó que "lo que me atrajo de este proyecto era trabajar en España porque admiro mucho la industria audiovisual española. Además, la historia de mi personaje, un policía que también es un hombre de familia, alguien que lucha por conservar esa familia y hacer bien las cosas, aunque le cuesta".

Meloni agregó que "esta combinación de lo policial y las relaciones personales, lo humano, me gustaba mucho". Y admitió que al empezar a trabajar en esta serie, "me costó el desarraigo, fueron 5 meses de estar lejos de casa y mi gente. En cuanto a la preparación de mi personaje, fue un desafío para el que debí prepararme mucho. Tuve mucha gente que me ayudó, coaches, directores".

Actor y ciudadano del mundo

Acerca de que ya ningún actor argentino necesita forzar un acento diferente al trabajar en otro país, Esteban -que formó parte de otras ficciones en España- notó que "con el paso del tiempo eso se fue abriendo. Ya todo está globalizado, las series se ven en casi todo el mundo. Es un gran logro, me siento honrado y agradecido".

"Express" habla del vértigo de nuestras vidas actuales y cómo su personaje y el de Civantos no tienen idea de lo que hace su hija. Al respecto Meloni afirmó: "creo que hoy la vida te puede cambiar en un minuto, es jodido el tiempo. Y sobre el tema paternal sí, es un peligro todo, creo que hay que adaptarse y no dejar de tener diálogo con los hijos. Está complicado".

Acerca de cómo observó los efectos de la pandemia a ambos lados del Atlántico, analizó: "Hay un cambio radical en las relaciones y en el núcleo de cada ser humano. Esto es un antes y un después, en lo económico y lo político. Hay una pérdida de libertades y somos cada vez más pobres; algunos se han beneficiado mucho".

