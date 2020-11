@AnaliaCab

Este 15 de noviembre Netflix estrena la cuarta temporada de una de sus mejores series: "The Crown". La atrapante historia sobre la larga y compleja vida de la reina Isabel II de Inglaterra tiene gran recepción en el público, y es observada con recelo desde la casa real británica. Es que aquí no se escatiman detalles sobre los errores, la corrupción y las debilidades de la familia Windsor, algo que nunca será bienvenido en el palacio de Buckingham.

En esta nueva entrega, nos situamos en el final de la década de 1970. Elizabeth (una impecable Olivia Colman) y su familia se empiezan a preocupar por la línea de sucesión, ya que el príncipe Carlos (Josh O'Connor) sigue soltero a los 30 años, tras su frustrado (por el momento) romance con Camila Parker. Su ocupada madre también tendrá que ponerse en campaña para conseguirle una esposa aceptable, por lo que veremos la llegada de Diana Spencer a sus vidas.

Por otro lado, la soberana conocerá a la implacable primera ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson) pero la relación tensa entre ambas empeora cuando Thatcher lleva al país a la guerra con la Argentina por las islas Malvinas.

Olivia Colman: “Siempre existe una presión adicional cuando interpretas a alguien que está todavía vivo, porque tienes miedo de que te vea y de que no le gustes nada”.

En esta nueva etapa de su vida, la reina sigue sufriendo en silencio los embates de tener una familia dividida. Desde el comienzo de la serie, sus guionistas intentaron retratar el enorme sacrificio de una mujer que se vio obligada a soportar el peso de la corona antes de su tiempo, siendo mujer en los años 50, y debiendo dirigir los destinos de una de las naciones más poderosas del mundo.

Colman admitió más de una vez que no creía que a la reina, de 94 años, le guste demasiado "The Crown". "Siempre existe una presión adicional cuando interpretas a alguien que está todavía vivo, sobre todo porque tienes miedo de que te vea y de que no le gustes nada. En mi caso no he dejado de pensar: 'Oh, Dios, ¿qué pasa si la reina Isabel II está viendo la serie ahora mismo?'. Quizá esté pensando que lo estoy haciendo fatal y que mi actuación no tiene nada que ver con ella. Me la imagino decepcionada y cambiando directamente de canal", admitió en una entrevista con el Sunday Mirror.

Colman, que hoy está en la cima de su carrera, abandonó sus estudios de profesorado a los 16 años para jugarse por el teatro. Mientras asistía a ensayos y castings, trabajaba como empleada de limpieza para mantenerse. Años después, ya interpretó a tres reinas: primero fue la reina Isabel madre en la película "Hyde Park on Hudson" (2013) y luego fue la reina Anne en "La favorita" (2018), que le dio su primer Oscar, y finalmente, su actual papel. Vaya que ha llegado lejos.

Por A.C.