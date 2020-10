@AnaliaCab

Las peores fantasías de los adeptos al género survival (supervivencia) que proliferan desde que estalló la pandemia de Covid-19 se hacen realidad en "Hacia el lago" ("To the Lake"), una serie rusa estrenada en Netflix hace pocos días.

Un nuevo virus aparecido en los paisajes helados de Rusia llega a Moscú, donde se propaga a velocidad exponencial. Los enfermos padecen fuerte tos y fiebre, escupen sangre, se quedan casi ciegos y atacan a otras personas. Nadie sabe cómo detenerlo y mucho menos prevenirlo, por eso rápidamente amenaza con destruir la civilización. No hay electricidad, el dinero ya no sirve y como suele pasar, quienes aún no están infectados luchan desesperadamente por comida y combustible.

La capital se cierra y las fuerzas militares toman el poder, abusando de la confusión general y dando pie a que civiles armados hagan lo que quieran. En medio de ese caos, está Sergei (Kirill Käro), un héroe improbable que a lo largo de los 9 episodios de la primera temporada -habría una segunda, sin confirmar aún- demostrará varios errores de criterio aunque todo lo haga "con buenas intenciones".

El protagonista vive en las afueras de la capital junto con su nueva pareja y el hijo de esta, que padece Asperger. Ante el caos que se desata en Moscú, decide arriesgarse e ir a salvar a su anterior esposa y el hijo de ambos, violando los protocolos y el perímetro moscovita. Y allí... empieza la aventura.

Sergei es manipulado por ambas mujeres, que lo destratan e intentan llevarlo siempre "de su lado". Dubitativo, también se deja hacer "bullying" por su ricachón vecino, un empresario pedante que se sumará al nuevo grupo para escapar de la zona. El padre de Sergei regresa luego de años desaparecido para revelarle la ubicación de un refugio adonde todos se dirigirán. El vínculo roto con su progenitor condiciona la personalidad del protagonista, que debe liderar sin ser líder, y toma decisiones a veces poco verosímiles en el marco de tal situación.

Kirill Käro es un actor estonio de 45 años y una verdadera estrella en Rusia, donde protagonizó entre otras la recomendable "Mejores que nosotros" -actualmente disponible en la plataforma- y "The Sniffer". Luego de graduarse de la escuela secundaria en 1992, estudió actuación cinco años en el Instituto de teatro Boris Shchukin Theatre de Moscú.

Después de recibirse, trabajó como mozo varios años mientras se presentaba a castings y, poco a poco, logró reconocimiento en la ex URSS. A medida que crecía su fama, también lo hacía el interés público por su vida personal, pero él, en pareja hace tiempo, es tajante: "La vida personal es personal. Sólo puedo decir que mi corazón está ocupado, es algo serio y creo que para siempre", declaró a una revista que pretendía detalles.

Por A.C.