@AnaliaCab

Ayer nomás, ser astronauta era sólo cosa de hombres. El irse de casa por largos periodos y el riesgo de vida que implica este trabajo hacían impensable que una mujer aspirara a calzarse ese traje. Pero llegó el siglo XXI y, con él, tantos avances profesionales en el mundo femenino que, por supuesto, ellas también quieren salir al espacio exterior. Pero ¿se puede estar en Marte y en la Tierra? Ese es el dilema de Emma Green durante los 10 episodios de "Away" ("Lejos") que estrenó Netflix este mes.

Hilary Swank nos recuerda aquí por qué ganó dos veces el premio Oscar. Tras un lapso con pocas apariciones en la pantalla grande y una película que también vimos en la plataforma ("I am Mother"), esta gran actriz vuelve a interpretar un rol complejo, con muchos vaivenes emocionales que generan debate. ¿Hay que elegir entre ser madre y esposa o astronauta?

Green quiere ir a Marte desde muy chica y se prepara para eso. Su trabajo duro le permitirá finalmente estar al frente de una tripulación internacional en una peligrosa primera misión al Planeta Rojo. Pero el objetivo de toda su vida, de repente, se ve amenazado cuando el hecho de abandonar aquí en la Tierra a su marido y a su hija adolescente se produce justo en el momento en que más la necesitan.

“Emma es una líder con mucha empatía y corazón, y su vulnerabilidad es signo de fortaleza, no de debilidad. Comanda una misión a Marte, pero no es intensa ni dura”.

Los dilemas de la comandante irán minando la relación con su tripulación. Emma es quien más sufre las dudas y la presión de tener que demostrar que amerita su puesto, en un viaje donde todo lo que puede salir mal... sale mal. "Es una líder con mucha empatía y corazón, y su vulnerabilidad es signo de fortaleza, no de debilidad. Es comandante de una misión a Marte, pero no está escrita de manera estereotípica. No es intensa ni dura. Eso me encantó de ella. Toma a todos sus colegas en cuenta", contó la actriz en diálogo con "Vogue".

Swank ya se había metido en la piel de una pionera del aire: en 2009 interpretó a Amelia Eckhart, la intrépida aviadora que desapareció en 1937 en el Pacífico, tras convertirse en la primera mujer en cruzar sola el océano Atlántico cinco años antes. Pero no había referencias de mujeres en viajes interplanetarios. "Quizás ha cambiado en la industria el hecho de que estamos tratando de ser más inclusivos. Especialmente en cuestión de género, aunque queda mucho camino por recorrer para contar historias con todos los puntos de vista", opinó.

Además reveló un dato insólito: "¡Lo primero que quise ser en mi vida fue astronauta! Me atraía la idea de lo desconocido, de algo más grande que todos. También me emocionaba poder ver la Tierra desde allá arriba; me impresionaban mucho las fotos, la belleza de este planeta. Cuando oyes a las astronautas hablar de cuando aterrizan de nuevo, dicen que piensan en serio en todas las cosas que damos por sentadas: agua, árboles, el susurro de las hojas. Eso es increíble".

A.C