Pasó mucho agua bajo el puente desde aquel 2 de julio de 2016 en que la TV Pública estrenaba una serie carcelaria brutal y sin concesiones: " El Marginal". Creada por Sebastián Ortega desde su productora Underground, desde la fría pantalla -en términos de rating- de la emisora estatal la ficción protagonizada por Juan Minujín dio el batacazo y demostró que, cuando un producto es bueno, el público lo sigue.

Así fue como Netflix se fijó en " El Marginal" y adquirió los derechos de esta historia, que desde entonces no paró de crecer. En el medio, Underground fue adquirida por la poderosa NBC Universal Telemundo, lo cual le proporcionó otras "espaldas" financieras para hacer el producto aún más grande, enfocado al mercado internacional, donde fue recibido con entusiasmo.

.

Pasaron premios y el boca a boca terminó de consagrar a la producción como la serie argentina más exitosa. También hicieron lo suyo varios de los actores más reconocidos de nuestro país. Además de los protagonistas Minujín y el hasta entonces desconocido Nicolás Furtado, la siempre efectiva Martina Gusmán y un elenco que se fue modificando a lo largo del tiempo, vimos brillar a malos malísimos como Gerardo Romano, Roly Serrano, Rodolfo Ranni, Luis Luque... y siguen las firmas.

Nicolás Furtado vuelve a interpretar a Diosito en " El Marginal".

Aunque esta es una serie muy popular, no es para cualquiera. La violencia sólo fue in crescendo, el sexo es brutal, las traiciones suelen terminar en muerte y los finales felices no tienen lugar. El cierre de la temporada anterior mostraba a Pastor (Minujín) escapando de Puente Viejo y siendo atrapado a último momento, ya que su pareja Emma (Gusmán) había sido apuñalada por Silvia (Julieta Zylberberg), madre del hijo mayor de Pastor.

Su camino, finalmente, se separó del de Diosito (Furtado), muy a pesar del menor de los Borges, quien, además, descubrió que en realidad es hijo de Mario (Claudio Rissi) y no su hermano. Diosito logró escabullirse y ahora deberá enfrentar una realidad inesperada en su vuelta al barrio.

" El Marginal" llega a su final.

Mientras tanto, en el interior de la prisión las disputas por el poder recrudecen. Borges, James y Bardo, frente a César y la Sub21, se encaminan a un ajuste de cuentas brutal. Todo bajo la atenta mirada del "renovado" director Sergio Antín (Romano), que ahora tiene más poder que nunca.