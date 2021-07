@marceloperaltam



Sergio Podeley tiene 41 años, nació en Villa Fiorito (a seis cuadras de la casa de Diego Maradona y jugó en los mismos potreros-"me dejó la vara alta", bromea- ) y llegó hasta la tercera de Talleres de Remedios de Escalada. Luego, se volcó de lleno a la actuación y ahora, además de participar en 1-5-18 la nueva tira de Pol-ka, lanzó un proyecto independiente, llamado “El Docke” que trae al presente la vida de los malos de la exitosa serie Okupas, que dentro de muy poco se va a lanzar en Netflix.



Durante una entretenida charla con DiarioShow.com, Podeley, actor que interpretó al "mulo" o mano derecha del Negro Pablo (Dante Mastropierro), en Okupas, reveló cómo surgió la idea de hacer este nuevo trabajo, y dijo: "Hace un tiempo me largue a escribir, me di cuenta que podía diseñar, plantear y escribir cosas. No soy guionista, mis respetos a ellos, pero puedo contar cuentos distintos”.

“Escribí varias cosas hasta que en el 2018 digo '¿cómo hago para escribir algo que funcione, que pueda realizarlo y que ya tenga un empujoncito, que tenga un público cautivo?. Pensé, pensé, pensé…listo, me hago una segunda de Okupas, ¿por qué? Porque desde que tengo Facebook, 2004 ponele, y que relacionaban mi nombre con el personaje de Okupas (si bien después empecé a hacer otras cosas en tele) me escribían 'che, cuando van a hacer una segunda de Okupas' y muchísima gente a lo largo de mi carrera me preguntaba o mandaba mails”, contó.

Y agregó: "Entonces empecé a escribir como unas escaletas (una lista de las escenas o secuencias de una historia o guión) de una posible continuación, y en el 2020 le mando un mensajito a Diego Alonso (El Pollo de Okupas) comentándole y me dice 'qué bueno'. Le dije si lo podía leer y que me gustaría que lo dirija. Me dijo que justo se estaba yendo a Mendoza a grabar pero que al regreso hablábamos. En este tiempo me entraron las ganas de dirigir a mí y arranqué yo”.

“Y ´El Docke´ nace con esa idea. En principio se iba a llamar 'Cobras', mientras fue creciendo y desarrollaba las escaletas lo empecé a visualizar, lo fui a ver a Dante y le comente que quería hacer como una especie, una suerte de spin off de Okupas desde el lado de los malos”, detalló el actor y se explayó: “Me dijo 'sí', pero no se enganchó mucho porque después me dijo que pensó 'qué carajo va a hacer este boludo', no creía mucho, no la veía”.

Además, recordó el inicio de la primera idea que tenía en mente y ahora es “El Docke”: “Se llamaba “Cobra” porque era sobre unos chabones que hacían el laburo sucio de 'limpiar' las villas. O sea, no son polis ni tampoco narcos, pero hay que limpiar la villa de todo eso que no le hace bien y más vale sacarlos nosotros. Arrancó como para ese lado, pero yo sabía que quería contar algo, y lo que sí tenía claro es que no iba a decir el Negro Pablo, no iba a decir Guacho, ni mulo, pero que cuando nos veían juntos iban a decir 'son ellos'”.



“Tengo una anécdota de 2016, después de no verlo a Dante del año 2000, estoy con los productores de la serie Matungo caminando por La Boca, estaba por ahí cerca de la cancha y escucho 'eh, gauchoo', le grito: 'qué hacés Dante la con… de tu madre' … y la gente empezó 'Okupas, Okupas'. Increíble 16 años después y ahí tomé conciencia y dije flor de bondi habíamos armado con Okupas”, recordó entre risas y mencionó que “cuando nos vean juntos, van a saber que son ellos y si bien no es una continuación directa de Okupas, pero sí o no… que lo diga la gente”.



"Empecé a ver más todo, digo “Cobra”, “Cobra” ¿por qué Cobra? Y empecé a pensar y pensa. ¿y mi personaje de dónde era? ¿y dónde transcurrió todo? El docke, el docke, el docke, el docke y me entré a cagar de risa y digo es 'El Docke' loco, 'El Docke'. Es fuerte ya de entrada”, reveló sobre cómo surgió el nombre del proyecto.



“En el capítulo 0 mi personaje está bastante Chuck Norris, hay algunos que ya lo entendieron otros que no”, y detalló la secuencia del corto y cómo sus personajes “tienen un recuentro re fraterno, de hermandad”.

Más tarde señaló: "A todo esto voy madurando todo y dije, si no lo hago ahora, no lo hago más. Automáticamente entro a llamar a todo el mundo y le dije muchachos ya conseguí la locación, en dos semanas filmamos. Lo hicimos en 10 horas, un domingo tenía 5 horas y otro domingo 5 horas. Me corrían del lugar, porque ahí laburan botelleros y todo eso”. “Se grabó todo corriendo, sin monitor, no hubo ensayo. Era plantear la escena, me ponía en el cuerpo todo yo, les mostraba la cara que quería, y así con todos los personajes”, destacó.



Mientras que subrayó: “Sé que hay cosas que puedo corregir, un montón, pero de cómo surgió y en el tiempo que se hizo, y las formas. El resultado es bueno”.



“Okupas fue hace 20 años en un país que estaba devastado, corralito y todo eso, y hoy de alguna manera está devastado con una pandemia y yo queriendo sacar la segunda, jaja”, dijo y luego agregó: “Acá tienen a los malos, miren cómo están 20 años después imagínense cómo podría seguir esto, y por eso tiro guiños con los personajes, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pasaron 20 años, pasó una vida y 'dale dale, pedazo de ñandú que viene la gorra', y la gente escribe comentarios en las redes, sin decir que somos, somos, entonces desde ahí lo que yo tengo escareteado hoy son 6 capítulos”. Por último, aseguró que el Capítulo I se va a rodar en agosto y adelantó que la mini serie está llena de sorpresas, emociones y nostalgia.



¿Cómo llegó a actuar en ' Okupas?



El actor llegó a Okupas luego de tres castings en su haber. Su carrera comenzó en “Verano del ´98, en el año 1999”. "El primer casting que hago era para una publicidad de Frenchitas, unas papas fritas, y tenía que viajar a Italia para grabar con Batistuta. Primer casting, quedo elegido. Había decidido dejar el fútbol, y pum Bati que era mi ídolo, el máximo, para mí acá no existió delantero como él. Y me volví loco. Bueno quedás elegido, presentate la semana que viene con el pasaporte en la productora así hacemos toda la documentación pertinente”, dijo entre risas. "'¿Qué pasaporte?', le digo yo”, y le ganó una gran frustación por no poder viajar.

“A la semana de eso, a fines del 99, me llaman para un casting de Renualt Clio 2, en la publicidad había como un Jesucristo y un chabón y le robaba”, comentó y detalló: “El tema es que tenía que hacer de chorro y me dieron un broche de madera y me dijeron bueno tenes que robarle a Jesucristo el auto. Ok, y qué hago… lo que vos quieras, robale. Y yo me creí en un barrio re heavy, entonces empecé “dame el auto la con…. de tu madre”, y así a los gritos y puteadas robándole a Jesucristo con un broche”. “No quede elegido para el comercial y así, como a la semana más a menos me llaman para un casting de una serie que estaba haciendo, se llamaba Okupas y Bruno Stagnaro de recontra de rebote, no sé cómo hizo, vio mi casting del Clio”.

