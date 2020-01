Cada vez falta menos para el regreso de la aclamada serie de Netflix que cuenta la historia de Luis Miguel. La segunda temporada de la exitosa biopic está confirmada para 2020 y las grabaciones, pensadas para que comiencen en febrero, se realizarán en Ciudad de México.

Con el inicio de la cuenta regresiva, los fanáticos de "Luismi" y su historia de vida esperan ansiosos el lanzamiento a través de la plataforma de streaming. Para aminorar la espera, Diego Boneta, protagonista de la serie, brindó una entrevista muy íntima en la que revela detalles exclusivos de la producción.

En la última semana, el actor confirmó que su personaje se enfrenterá al desafío de interpretar al cantante en épocas diferentes a lo largo de toda la serie. Boneta se pondrá en la piel del intérprete de "No culpes a la noche" en su juventud y también en su adultez.

Además, reveló cómo se prepara la apariencia física que se podra ver en la nueva temporada. En la primera, el joven encontró un práctico método para aparentar la icónica separación de las paletas, pero para esta nueva entrega tuvo que buscarse otra alternativa.

"Como hay escenas donde tengo que tener el gap y otras donde no, tuvimos que encontrar otra manera de resolver esto, para no ir todos los días al dentista a que me lo quiten y me lo pongan”, contó.

En relación a su cabellera, Diego utilizó un tono de pelo más claro al suyo original en la primera entrega y ahora deberá tener otros detalles. También, contó que utilizará una prótesis de papada.

En el ciclo de entrevistas de Netflix Latinoamérica que tiene en YouTube, Boneta se mostró entusiasmado por el regreso de la ficción y reveló algunos trucos utilizados en las grabaciones.

"Todos los conciertos que hicimos, donde creen que son estadios con 50 mil personas, fueron recreados en un mismo foro. Las 50 mil personas eran 150 extras que se iban moviendo acompañados por los efectos", aseguró el protagonista de "Luis Miguel, la serie".