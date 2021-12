@AnaliaCab

Al fin, las calles volverán a ver al grupo de amigas más fashionistas de la tevé. "And Just like that" es la esperada secuela de aquel exitazo que fue "Sex and the city", y llega a HBO Max el jueves 9.

Cabe recordar que serán tres las protagonistas que regresan -Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis- ya que Kim Catrall terminó muy mal con ellas y no será de la partida. Una lástima perdernos de la atrevida Samantha, pero ya le encontraron reemplazo: Nicole Ari Parker se incorpora y completa el cuarteto.

Pero ¿cómo son estas mujeres que ahora rondan los 50? Parker, en una entrevista en 2019, comentó que le gustaría ver cómo ha tratado la vida a los personajes. "Tengo curiosidad por saber cómo les ha ido. El mundo ha cambiado mucho gracias a la tecnología y las redes sociales. Los personajes nunca han hablado de redes sociales y creo que podría ser realmente interesante", explicó la actriz que dio vida a Carrie Bradshaw.

En los nuevos diez episodios, de media hora cada uno, se recorrerá justamente eso: el paso del tiempo y su influencia en la relación de amistad entre Carrie, Miranda y Charlotte. La actriz también ejerce de productora ejecutiva de este nuevo show y ya ha confirmado que la pandemia provocada por el coronavirus, que paralizó la ciudad más ruidosa del mundo por largos meses, tendrá su participación especial en la historia.

Charlotte, Carrie y Miranda perdieron a Samantha.

Y sí: veremos a Mr Big. ¿Cómo están las cosas entre él y Carrie? Es uno de los ganchos que tienen enloquecidos a los fans. Es que según las imágenes que se adelantaron, la inquieta periodista se lanza a la aventura de usar una aplicación de citas para conocer hombres, entre otros signos de los tiempos que corren.

¿Prohibido envejecer?

Otros signos son, por supuesto, el paso de los años en las chicas, como seres humanos que son. En estas épocas donde las redes sociales dotaron del poder de dictar qué está bien y qué está mal a seres anónimos y haters, Parker debió soportar críticas por el mero hecho de... crecer.

"¡Cabello gris, cabello gris, cabello gris! ¿Tiene el pelo gris?", explicó la actriz en una entrevista con Vogue para ilustrar el acoso al que se ha visto expuesta por fotografías en las que se ven sus canas y sus arrugas. "Estoy sentada con (el presentador) Andy Cohen y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles!", enfatizó acerca de otras imágenes viralizadas.

"Hay mucha conversación misógina en respuesta a nosotras, que nunca habría con un hombre", explicó Sarah. "Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene las suficientes arrugas'" se enojó la actriz.

"Parece como si la gente no quisiera que estemos perfectamente a gusto con dónde estamos, como si casi disfrutaran que nos doliera lo que somos ahora, ya sea porque hayamos optado por envejecer de forma natural y no ser perfectas, o porque hagamos algo que nos hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer? ¿Parar de envejecer? ¿Desaparecer?" agregó. Una lucha perdida que hay que dejar pasar.

