De menor a mayor. El rol de Carol Peletier fue quizá el que más evolucionó a lo largo de estos casi 11 años de " The Walking Dead", la serie más longeva y con mayor audiencia de los últimos tiempos, que la semana pasada estrenó su "yapa" de la décima temporada. Son seis episodios adicionales a los 16 emitidos entre 2019 y 2020, interrumpidos por la pandemia y que desenganchó bastante a los fans que siguen firmes, ya que esta ficción viene perdiendo público a raíz del estiramiento exagerado de la historia.

Melissa McBride interpreta con solvencia a esta mujer que comenzó su derrotero en el apocalipsis zombie como una esposa maltratada y sometida por su marido. Madre devota, silenciosa, abnegada y sin capacidad de decisión propia, su personalidad cambió por completo conforme avanzaron los capítulos y la muerte pasó a ser parte de la vida diaria para los protagonistas.

Como pasó con otros personajes, la adaptación televisiva deparó un destino más benévolo para ella que su original en el cómic de Robert Kirkman, en el cual enloquece y se deja matar por un "walker" en etapas tempranas de la narración. Carol es una de las favoritas del público, lo que le aseguró la supervivencia y un jugoso contrato: pasó de cobrar 80.000 dólares por episodio a llevarse 20 millones de dólares entre 2018 y 2021.

La temprana muerte de su esposo la deja desamparada y a la búsqueda de otra figura masculina fuerte, a la espera de protección. Allí comienza su idilio no sexual con Daryl (Norman Reedus) que a lo largo del tiempo también tiene sus vaivenes y su propia dinámica, siendo hoy por hoy la dupla original de TWD que se mantiene intacta y popular. Pero la muerte de su hija Sophia (y su horroroso descubrimiento) comienza a endurecer el corazón de esta ama de casa temerosa que se convirtió, gradual pero sólidamente, en una verdadera heroína superviviente, fría, asesina y efectiva.

"No puedes vivir en el mundo a no ser que seas valiente y ella lo sabe por propia experiencia. Muchos cambios vimos de Carol en su afán de sobrevivir. Durante mucho tiempo, se le ha dicho que era incapaz de hacer nada y ella les creía. Ahora no. Ahora afrenta a los retos del mundo real y toma decisiones muy difíciles. Toma la iniciativa en algunos asuntos y ejecutará las peores decisiones, aceptando consecuencias para el grupo. Creo que eso es genial", decía la actriz en una entrevista.

McBride, estadounidense de 55 años, tuvo apariciones en programas como "Walker Texas Ranger" y "Dawson's Creek". También trabajó en "The Mist" (2007) en cine, donde conoció a Laurie Holden, que sería luego Andrea en " The Walking Dead". Su Carol tuvo momentos de ostracismo en que se alejó de todos, de distancia emocional, se enamoró, cometió errores, mató zombies y ayudó a mucha gente. Una vida agitada.

