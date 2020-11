El 5 de noviembre se estrenó "Carmel: ¿quién mató a María Marta?", el documental de Netflix que cuenta la historia del caso de María Marta García Belsunce, el más escandaloso, mediatizado, y resuelto a medias, de la historia criminal argentina. Esto reavivó el interés por una historia real plagada de condimentos y misterio, y durante los últimos días las redes sociales se poblaron de comentarios sobre los protagonistas del caso.

El viudo de la víctima, Carlos Carrascosa -único condenado que estuvo efectivamente preso-, cuestionó algunos aspectos de la producción y contó cómo "lo convencieron" para participar de los episodios.



"Veo un interés de muchísimos jóvenes, gente que en esa época no tenía ni 15 años y que ahora está viendo todo esto como una novela", explicó durante una entrevista con C5N. Carrascosa reconoció que toda esta situación "ha despertado un furor" que lo "agobia" porque es un hombre "de 75 años y llega un momento en el que uno quiere estar en paz".

Carlos Carrascosa dijo que tardaron tres años en convencerlo de participar.

"La verdad, tres años tardaron en convencerme de hacer el documental, yo no quería hacerlo, pero hubo una necesidad de contar lo que pasó, que no sé si se logró. Evidentemente está hecho con una intención comercial, por lo que deja un montón de incógnitas sin resolver con las que no estoy de acuerdo", criticó.

Carrascosa aclaró que la serie le "parece perfecta" en cuanto a lo técnico, pero que "por ejemplo, el tema de la autopsia faltó desarrollarlo más; es la prueba fundamental de que yo no estaba en el lugar" del crimen en el momento del homicidio.