La actualidad muestra una especia de primavera de contenidos audiovisuales relacionados a los superhéroes. Claro que Netflix no ignora esta tendencia y apuesta a varios productos de dicho género. Uno de los principales es "The Umbrella Academy" que tiene su tercera entrega publicada hace pocos días en el gigante del streaming.

Basado en el comic del mismo nombre, cuenta la historia de los siete "hijos" que adquirió el excéntrico Reginald Hargeeves (Colm Feore) apenas nacieron. Se trata de un grupo de bebés de un total de 45 que nacieron el mismo día en 1989 y con embarazos repentinos. Su infancia estuvo marcada por los mandatos de su padre, quien creó el grupo de superhéroes que le dio nombre a la serie, aunque tras el paso del tiempo se separan y comienzan sus vidas.

La figura de "Cinco" (todos fueron señalados con un número además de su nombre menos él), interpretado por Aidan Gallagher, es lo más destacado en la historia que desarrolló en 2007 Gerard Way, reconocido cantante de "My Chemical Romance". Su distinción es teletransportarse en tiempo y espacio, por lo que quedó atrapado muchos años en el futuro tras el apocalipsis que intentan evitar a lo largo de las tres temporadas. Además, es acompañado por Eliott Page, David Castañeda, Tom Hopper y Emmy Raver-Lampman, entre otros.

Aidan Gallagher como "Cinco" en "The Umbrella Academy".

Al igual que el resto de protagonistas de "The Umbrella Academy", el personaje interpretado por Aidan Gallagher sufrió las consecuencias de los dones con los que nació. Sin embargo, esto le da cierta experiencia que lo convierte en el eje del grupo que busca salvar al mundo, aunque hasta el momento no parece suficiente. "Cinco" tiene cerca de 100 años vividos pero su apariencia es la de un adolescente, por lo que resulta curioso su rol de planificador y cerebro en las misiones por cumplir.

"Como un fan crítico, quedé encantado con lo que hicimos en esta temporada", explicó en un reportaje sobre el lanzamiento de la nueva entrega. El actor estadounidense sumó sobre el papel que lleva adelante: "El trauma sufrido realmente lo define. Pienso en esos 45 años que pasó en un mundo post apocalíptico. Todos sus conocidos han muerto. Está sólo, desesperado y luego se convierte en este asesino que viaja en el tiempo. No tiene ocasión de averiguar quién es como persona y él sólo intenta prevenir el fin del mundo".

Los integrantes de "The Umbrella Academy".

Lo cierto es que la tercera temporada presenta una nueva dificultad para "The Umbrella Academy" tras viajar en el tiempo con una notable falla. Al regresar a lo que creían su hogar, se encuentran a su padre junto a "The Sparrow Academy", lo que los deposita en una realidad paralela. Como si la idea de evitar un apocalipsis no fuera suficiente, esta vez también tienen que lidiar con una nueva serie de superhéroes que tomarán un rol particular en la trama.