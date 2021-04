Este domingo 25 de abril se realizará en Los Angeles, Estados Unidos, la 93° entrega de los Premios Oscar a lo mejor del cine. Si bien la industria se vio particularmente afectada por la pandemia de coronavirus, la gala se vivirá como una fiesta como todos los años.

La ceremonia se desarrollará con un innovador formato para respetar los protocolos y evitar contagios. Las 23 ternas mantienen a la expectativa a todos los nominados, entre quienes se destacan Chloé Zhao, por "Nomadland", y Emerald Fennell, por "Promising Young Woman", ya que es la primera vez que hay dos mujeres candidatas a Mejor Dirección.

Pero, más allá de que la estatuilla solo será para los ganadores, todos los años los nominados reciben una bolsa con regalos y premios de destacadísimo nivel. La "goodie bag" es un pack de obsequios que se le otorga a los convocados a la premiación organizada por La Academia de Hollywood.

Este año, el paquete de regalos está valuado en más de 200.000 dólares. Su curaduría está a cargo de la agencia 'Distinctive Assets' que negocia con diferentes marcas para obtener destacados productos que en esta edición son tan variados como viajes, cosméticos y cirugías plásticas.

También incluyen galletitas de chocolate, arte digital, tratamientos o renovaciones del hogar, entrenamientos personalizados y hasta una liposucción. No pueden faltar diversas botellas de bebidas como whisky bourbon añejo de Weed Cellars, una de edición limitada de Trust Me Vodka, un tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino y un set de tés orgánicos de la firma Cup of Té.

Una muestra de los productos de la "goodie bag".

La bolsa ofrece además cuatro noches en el Sailrock Resort en Turcos y Caicos con un valor de 10.000 dólares; tres noches en el lujoso resort Casa del Campo, ubicada en República Dominicana, con un valor de hasta 3.000 dólares y tres noches en una eco suite en el Kahari Resort en las Bahamas.

Los nominados también encontrarán en la "goodie bag" zapatos de la firma portuguesa Loci, joyas de cristal de OMGigi, un libro de recetas, un juego de mesa Exploding Kittens, el diario Happiness Planner donde pueden escribir tanto en papel o digital y un rastreador Tractive para localizar mascotas, según trascendió en medios internacionales.

Bajo el lema "Todo el mundo gana", el objetivo es que pese a que solo uno por categoría alcance el premio mayor, el resto de los postulados no se vaya con las manos vacías y puedan disfrutar de excelentes regalos.

"La bolsa de regalo para nominados de Everyone Wins de este año está llena de marcas increíbles que abrazan la diversidad, la inclusión, la salud y la filantropía", anunció la agencia en sus redes para dar a concer la variedad de productos.