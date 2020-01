La temporada de premios cinematográficos ya llegó y ya todos esperamos con ansias la noche más prestigiosa del cine, que es la noche en que se entregan los prestigiosos premios Oscar.

Con 92 años honrando los mejor del cine, los Oscar reúnen también este año a la realeza de Hollywood para reconocer los mayores logros cinematográficos del año pasado.

Dejando a un lado las películas y su impacto en la audiencia, los Oscar también son conocidos por los atuendos de las estrellas en la alfombra roja, por los triunfos inesperados y por los discursos de aceptación innovadores que alimentan los memes de Internet durante semanas.

Entonces, ¿qué podemos esperar de este año? A pesar de que han pasado dos años desde el estallido de los movimientos #TimesUp y #MeToo, la igualdad de género todavía parece ser un problema sin mujeres nominadas para el premio al Mejor Director a pesar de la destacada película de Greta Gerwig, Little Women o Mujercitas, película que sin embargo, obtiene nominaciones a Mejor guión adaptado y Mejor película.

Esa no es la única buena noticia para Little Women o Mujercitas, ya que Florence Pugh tiene su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto y Saoirse Ronan recibe nominación por Mejor Actriz en un papel principal.

Cynthia Erivo se une a Saoirse en la misma categoría después de no triunfar en los Premios BAFTA. La nominación contribuye de alguna manera a diversificar la lista de nominaciones, pero con gente como Lupita Nyong'o rechazada en su turno estelar en los EE. UU., se muestra que todavía se debe hacer mucho trabajo para que los Oscar sean totalmente representativos del mundo en que vivimos.

Margot Robbie continúa sumando nominaciones con su rol en Bombshell, obteniendo su segunda nominación al Oscar, esta vez como Mejor Actriz de Reparto, donde se une a Scarlett Johansson, quien tiene ya dos nominaciones. Johansson está nominada a Mejor Actriz en un papel principal por La historia de matrimonio y por Mejor Actriz de reparto por interpretar a JoJo Rabbit, convirtiéndola en la primera persona en 13 años en lograr esta hazaña desde Cate Blanchett en el 2007.

¿Cuándo serán los Oscar 2020?

Los Oscar se llevarán a cabo el domingo 9 de febrero del 2020.

¿Quién será el anfitrión de los Oscar este año?

El año pasado, los Oscar no tuvieron anfitrión por primera vez en 30 años después de que Kevin Hart se viera obligado a renunciar cuando se descubrieron una serie de tuits homofóbicos. No se sabe si la Academia seguirá la misma fórmula este año.

¿Dónde se llevarán a cabo los Oscar?

La ceremonia tendrá lugar una vez más en el Dolby Theatre de Hollywood.

¿Cuáles son las películas nominadas este año?

Las nominaciones para 2020 se revelaron el lunes 13 de enero de 2020.

Las películas nominadas a mejor película son:

- Le Mans’66

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Érase una vez… en Hollywood

- Parásitos

Entre los premios más importantes tenemos:

Nominados a mejor Director

Martin Scorsese - El irlandés

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Érase una vez en Hollywood

Bong Joon-ho - Parásito

Nominadas a mejor actriz en un papel principal

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Historia de matrimonio

Saoirse Ronan - Mujercitas

Charlize Theron - El escándalo

Renee Zellweger - Judy

Mejor actor en un papel principal

Antonio Banderas - Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio - Érase una vez en Hollywood

Adam Driver - Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Los dos papas

Mejor actriz de soporte

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Historia de un matrimonio

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Mujercitas

Margot Robbie - El escándalo

Mejor actor de reparto

Tom Hanks - Un hermoso día en el vecindario

Anthony Hopkins - Los dos papas

Al Pacino - El irlandés

Joe Pesci - El irlandés

Brad Pitt - Érase una vez en Hollywood

Mejor largometraje de animación

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guión adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guión original

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásito

Puñales por la espalda

Mejor canción original

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm Standing With You (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor diseño de vestuario

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez en Hollywood

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari / Le Mans '66

Joker

1917

Érase una vez en Hollywood

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari / Le Mans '66

Joker

1917

Érase una vez en Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejores efectos especiales

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor largometraje internacional

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Les Miserables (Francia)

Pain & Glory (España)

Parásito (Corea del Sur)

¿Quiénes serán los posibles ganadores o ganadoras?

A medida que la especulación continúa aumentando, se pronostican grandes victorias para Little Women o Mujercitas de Greta Gerwig, La historia de un matrimonio de Noah Baumbach y Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino, así como para la película 10 veces nominado, el Joker.

También se especula que Charlize Theron será premiada por su papel de Megyn Kelly en Bombshell, mientras que Renee Zellweger podría obtener un premio por su actuación en Judy.