La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi cas de Hollywood anunció que la transmisión televisiva de los 93º Premios de la Academia se pospuso dos meses, debido a la pandemia del coronavirus. También se extiende el plazo de elegibilidad de los filmes. La ceremonia 2021 de los premios Óscar sigue adelante, pero no será el 28 de febrero del año próximo, y como fecha prevista podría ser hasta el 25 de abril, debido a la alteración del calendario cinematográfi co internacional producto del Covid-19. El formato de la ceremonia de los Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood y la transmisión por ABC no se ha determinado aún.

“Nos encontramos en un territorio desconocido este año y continuaremos trabajando con nuestros socios en la Academia para garantizar que el espectáculo del próximo año sea un evento seguro y de celebración que también capture la emoción de la apertura del Museo de la Película de la Academia”, dijo en un comunicado el presidente de ABC Entertainment.

Esta es la cuarta vez que los Óscar han sido pospuestos. Se retrasaron por primera vez en 1938, después de una inundación masiva en Los Ángeles. En 1968 fueron suspendidos después del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr., y nuevamente en 1981, luego de un intento de asesinato del presidente Ronald Reagan.

Se supone que este movimiento de la Academia de Hollywood obligará a reestructurar el calendario de otras premiaciones que funcionan en la previa del Óscar, como los Globos de Oro y las ceremonias de las distintas agrupaciones de productores, directores e intérpretes.

También se informó: “La Academia incentivará las prácticas de contratación equitativas y la representación tanto dentro como fuera de la pantalla para refl ejar mejor la diversidad de la comunidad cinematográfi ca. Para asegurar una representación más diversa, creará un cuerpo especial con líderes de la industria para desarrollar e implementar nuevos estándares de representación e inclusión para la elegibilidad de los Óscar”.