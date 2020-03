La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA) publicó las nominaciones a la 68 edición de los Premios Cóndor de Plata que distingue lo mejor de la producción nacional del año 2019. Los films más reconocidos son "La Odisea de los giles" de Sebastían Borensztein y "4x4" de Mariano Cohn por "canción original".

Entre las aspirantes a "mejor ficción" se encuentran "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza; "El cuidado de los otros" de Mariano González; "La afinadora de árboles" de Natalia Smirnoff; "Las buenas intenciones" de Ana García Blaya; "Los sonámbulos", de Paula Hernández y "Muere, monstruo, muere" de Alejandro Fadel.

.

La ceremonia será transmitida por la TV Pública pero aún no ha sido confirmada la fecha ya que todos los eventos masivos se encuentran suspendidos durante la cuarentena y como medida preventiva por la pandemia de coronavirus.

Todas las nominaciones a los Cóndor de Plata 2020

Película de Ficción

Breve historia del planeta verde de Santiago Loza

El cuidado de los otros de Mariano González

La afinadora de árboles de Natalia Smirnoff

Las buenas intenciones de Ana García Blaya

Los sonámbulos de Paula Hernández

Muere, monstruo, muere de Alejandro Fadel

Película Documental

Ausencia de mí de Melina Terribili Buenos Aires al Pacífico de Mariano Donoso

Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños de Alejandro Gallo Bermúdez

Foto estudio Luisita de Sol Miraglia y Hugo Manso

La Feliz, continuidades de la violencia de Valentín Javier Diment

Que sea ley de Juan Solanas

Ópera Prima

Ciegos de Fernando Zuber

La botera de Sabrina Blanco

Las buenas intenciones de Ana García Blaya

Las facultades de Eloísa Solaas

Magalí de Juan Pablo Di Bitonto

Pistolero de Nicolás Galvagno

Película en Coproducción con Argentina

Así habló el cambista de Federico Veiroj (Uruguay, Argentina, Alemania)

Hogar de Maura Delpero (Italia, Argentina)

Los tiburones de Lucía Garibaldi (Uruguay, Argentina, España)

Matar a un muerto de Hugo Giménez (Paraguay, Argentina)

Monos de Alejandro Landes (Colombia, Argentina, Países Bajos, Suecia, Uruguay, Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, Francia)

Película Iberoamericana

Arabia de João Dumans y Affonso Uchoa (Brasil)

Belmonte de Federico Veiroj (Uruguay, España, México)

Dolor y gloria de Pedro Almodóvar (España)

Pájaros de verano de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia, Dinamarca, México, Alemania, Suiza, Francia)

Santiago, Italia de Nanni Moretti (Italia, Chile, Francia)

Corto de ficción

La medallita de Martín Aletta

La siesta de Federico Luis Tachella

Monstruo Dios de Agustina San Martín

Un oscuro día de injusticia de Daniela Fiore y Julio Azamor

Una cabrita sin cuernos de Sebastián Dietsch

Corto documental

Blue Boy de Manuel Abramovich

Cairo Affaire de Mauro Andrizzi

El brazo de Whatsapp de Martín Farina

Los rugidos alejan la tormenta de Santiago Reale

Playback, ensayo para una despedida de Agustina Comedi

Dirección

Alejandro Fadel por Muere, monstruo, muere

Ana García Blaya por Las buenas intenciones

Mariano González por El cuidado de los otros

Paula Hernández por Los sonámbulos

Santiago Loza por Breve historia del planeta verde

Natalia Smirnoff por La afinadora de árboles

Actriz Protagónica

Paola Barrientos por La afinadora de árboles

Belén Blanco por La deuda

Sofía Gala Castiglione por El cuidado de los otros

Mercedes Morán por Sueño Florianópolis

Érica Rivas por Los sonámbulos

Actor Protagónico

Esteban Bigliardi por Muere, monstruo, muere

Javier Drolas por Las buenas intenciones

Gustavo Garzón por Sueño Florianópolis

Marcelo Subiotto por Ciegos

Tomás Wicz por Los miembros de la familia

Actriz de Reparto

Eva Bianco por Vigilia en agosto

Laila Maltz por Los miembros de la familia

Leonor Manso por La deuda

Soledad Silveyra por Los adoptantes

Jazmín Stuart por Las buenas intenciones

Actor de Reparto

Sebastián Arzeno por Las buenas intenciones

Diego Cremonesi por La afinadora de árboles

Rafael Federman por Los sonámbulos

Nicolás Mateo por Baldío

Luis Ziembrowski por Los sonámbulos

Revelación Femenina

Ornella D´Elía por Los sonámbulos

Romina Escobar por Breve historia del planeta verde

Amanda Minujín por Las buenas intenciones

Rita Pauls por Vigilia en agosto

Nicole Rivadero por La botera

Revelación Masculina

Alfonso Barón por Un rubio

Valentino Catania por Delfín

Walter Javier por Hombres de piel dura

Benicio Mutti Spinetta por Ciegos

Tomás Raimondi por Cartero

Gastón Re por Un rubio

Guion Original

Mateo Bendesky por Los miembros de la familia

Marco Berger por Un rubio

Alejandro Fadel por Muere, monstruo, muere

Ana García Blaya por Las buenas intenciones

Santiago Loza por Breve historia del planeta verde

Natalia Smirnoff por La afinadora de árboles

Guion Adaptado

Sebastián Borensztein y Eduardo Sacheri por La odisea de los giles, basado en la novela "La noche de la usina" de Eduardo Sacheri.

Leonel D'Agostino por El hijo, basado en la novela "Una madre protectora" de Guillermo Martínez

Macarena García Lenzi y Martín Blousson por Piedra, papel y tijera, basado en la obra teatral "Sangre de mi sangre" de Macarena García Lenzi

Dirección de Fotografía

Julián Apezteguia y Manuel Rebella por Muere, monstruo, muere

Iván Gierasinchuk por Los sonámbulos

Eduardo Pinto por La sabiduría

Diego Poleri por La deuda

Soledad “Yarará” Rodríguez por Las buenas intenciones

Montaje

Iair Michel Attias y Lorena Moriconi por Breve historia del planeta verde

Delfina Castagnino y Susana Leunda por El cuidado de los otros

Andrés Estrada por Muere, monstruo, muere

Valeria Racioppi por La afinadora de árboles

Rosario Suárez por Los sonámbulos

Sonido

Tiago Bello y Nahuel Palenque por Breve historia del planeta verde

Santiago Fumagalli por Muere, monstruo, muere

Martín García Blaya por Las buenas intenciones

Sebastián González por Pistolero

Rodrigo Ortiz y Omar Jadur por La sabiduría

Música Original

Axel Krygier por Badur Hogar

Alex Nante por Muere, monstruo, muere

Santiago Palenque por Los miembros de la familia

Ripe Banana Skins por Las buenas intenciones

Abel Tortorelli por La deuda

Canción Original

"I'll Be Waiting For Your Love" de Los adoptantes. Letra y música: Pedro Onetto. Intérprete: Kevin Johansen

"Ladrona" de Tampoco tan grandes. Letra y música Sergei Grosny. Interprete: Paula Reca

"Nachoxodem" de Bruja. Letra e intérprete: Charo Bogarín. Música: Pablo Sala

"Ruta 666" de 4x4. Letra, música e intérprete: Dante Spinetta

"Un salto al vacío" de Amor de película. Letra y música: Tomás Putruele. Interprete: Natalie Pérez y Tomás Putruele.

Diseño de Vestuario

Florencia Caligiuri por Muere, monstruo, muere

Luca Da Cruz por Un gauchito Gil

Delfina de la Cárcova por Bruja

Flavia Gaitán por Las buenas intenciones

Julio Suárez por La odisea de los giles

Dirección de Arte Laura Caligiuri por Muere, monstruo, muere

Daniel Gimelberg por La odisea de los giles

Marlene Lievendag por Las buenas intenciones

Axel Monsú por Un gauchito

Gil Sebastián Roses por Bruja

Maquillaje y Peluquería

Marisa Amenta y Malvina Mariani por La odisea de los giles

Cintia Español por La sabiduría

Angela Garacija por Bruja

Alberto Moccia por Muere, monstruo, muere

Eugenia Sangalli por Las buenas intenciones