Este domingo se llevaron a cabo los Premios Platino 2022 en Madrid y, además de las estrellas internacionales, se destacaron las figuras argentinas. Lali Espósito fue la gran anfitriona de la noche ya que se encargó de la conducción de la novena gala de los galardones junto a Miguel Ángel Muñoz y lució cuatro llamativos looks.

Pero más allá de ser la presentadora del evento, la actriz se destacó al realizar su nuevo single "Disciplina" y se lució, con un piloto engomado rojo, arriba del escenario. A la artista la presentaron como "una de las mayores súper estrellas de Iberoaméricas" e hizo lo suyo para reafirmar su talento.

.

"Estoy feliz con esta oportunidad que me dieron los Premios Platino con esta belleza de compañero que es lo más", expresó Lali Espósito previo a su show. Y agregó sobre su canción: "No la canté todavía nunca en vivo, porque recién mis shows arrancan en mayo. Fue de mucho ensayo, de ponerle mucha onda, bailarines españoles increíbles que le ponen mucho flow a la canción en vivo. Es una canción muy fuerte, muy potente que invita a la gente a cantar un poquito".

La ceremonia también contó con las actuaciones musicales de Kany García, Rozalén, Nia y Pedro Fernández. Además tuvo su espacio emotivo con el Platino de Honor a Carmen Maura, que recordó su relación con el cine iberoamericano: "Le doy gracias a mi ángel de la guardia, que me hizo ser actriz. Me ha ayudado a muchas cosas, entre otras, a no volverme loca. Es una profesión que te permite reír, llorar, matar, y luego te vas a casa tranquilamente".

El Reino, la más nominada en Los Premios Platino

La mejor película iberoamericana de ficción: "El buen patrón" (España) ganó cuatro premios, incluido el de Javier Bardem como actor. "El reino", el thriller político policial de un pastor evangelista, con Diego Peretti, el Chino Darín, Mercedes Morán y Nancy Duplaá, fue la más nominada en la historia y se llevó seis premios.

¡Mirá el video de Lali Espósito en los Premios Platino 2022!