El lunes por la mañana La Academia de Hollywood anunció las nominaciones a los Premios Oscar, cuya ceremonia tendrá lugar el 25 de abril. Con algunos cambios en las ternas, algunas sorpresas y varios detalles llamativos entre los nominados, la fiesta más importante del séptimo arte se prepara -con protocolos- para su edición número 93.

La transmisión en vivo del anuncio fue conducida por Nick Jonas y Priyanka Chopra, que dieron a conocer a los elegidos en las 23 categorías y confirmaron que la entrega tendrá lugar el 25 de abril, dos meses más tarde que de costumbre, debido a que La Academia debió modificar su calendario por la pandemia de coronavirus.

Aunque la fiesta estaba programada para el 28 de febrero, los organizadores corrieron la fecha dos meses más tarde para que pueda hacerse de forma presencial y habrá transmisiones en directo desde distintos escenarios, con sede principal en el tradicional Dolby Theatre en Los Ángeles.

Nick Jonas y Priyanka Chopra, desde Londres, anunciaron los nominados.

Esta es la primera edición en la historia en la que más de una directora fue nominada en la categoría de Mejor Dirección. Se trata de Chloé Zhao, por "Nomadland" y Emerald Fennell, por "Promising Young Woman", dos de los largometrajes favoritos para arrasar en los premios, y que también compiten como Mejor Película.

Además, Zhao se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada, y llega tan solo un año después de la gran noche de "Parasite", cuando el coreano Bong Joon-ho dejó estupefacto al mundo al llevarse los dos premios más importantes.

Tras acaparar la temporada de premios, desde el Festival de Venecia hasta los Globos de Oro, donde ganó en los rubros principales, "Nomadland" es la mejor posicionada para esta nueva edición.

Sin embargo, "Mank", de David Fincher, lidera las nominaciones con 10 candidaturas, y "El juicio de los siete de Chicago", de Aaron Sorkin tiene siete. El largometraje de Chloé Zhao tiene seis al igual que "Minari".

Nuevamente quien sale ganando en este juego de status es Netflix, colocando dos obras en Mejor película y Mejor dirección: "Mank", y "El juicio de los siete de Chicago".

Por la imposibilidad de estrenar la mayoría de los films en salas, este año la Academia hizo una excepción al permitir que las producciones que se hayan estrenado en streaming puedan competir.

De esta manera, la pelea por las plataformas ganó, obligadamente, una pulseada importante, ya que pudo torcer el brazo de la asociación que se negaba a ternar producciones que no se hayan visto en pantalla grande al menos una semana.