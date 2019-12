Este sábado, se entregaron los Martín Fierro Digital bajo la conducción de Lizy Tagliani y Nicolás Occhiato en el Hipódromo de San Isidro.

DiarioShow.com estuvo nominado en la terna "Mejor portal de noticias de espectáculos" y deberá competir junto a otros medios.

La ceremonia fue trasmitida por streaming en la página de Infobae a partir de las 21hs. A lo largo de la noche, APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas) distinguió a los nominados de las 27 categorías y el premio más importante, es decir el Martín Fierro de Oro, fue el último en entregarse como ya es habitual en estas fiestas: se lo llevó el Canal 22 Digital.