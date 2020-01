La trágica muerte del basquetbolista Kobe Bryant entristeció no sólo al mundo del deporte sino que generó conmoción a nivel mundial. El ex jugador de los Lakers falleció junto a su hija de 13 años en un accidente de helicóptero en Los Angeles.

Horas después de conocerse la triste noticia, se entregaron en el estadio Staples Center, considerada "la casa de Kobe Bryant", los premios Grammy a lo mejor de la música. Alicia Keys fue la encargada de llevar a cabo un emotivo homenaje para el basquetbolista.

.

"Todos nos sentimos muy tristes porque hoy más temprano, Los Ángeles y todo el mundo perdió a un héroe. Estamos literalmente aquí con el corazón deshecho, en la casa que construyó Kobe Bryant. Kobe y su hija están en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y me gustaría pedirles que nos tomemos un momento para abrazarlos y compartir nuestro apoyo para con sus familias. Jamás pensamos que iniciaríamos así el show", expresó la cantante.

Luego, Alicia cantó "It's so hard to say goodbye to Yesterday" de Jason Mraz junto a Boyz II Men. "Te amamos Kobe, eras un hombre extraordinario. Vamos a llorar, a bailar y a amar, y estamos seguros que tendremos una energía hermosa aquí porque eso hace la música, que es lo más sanador del mundo", finalizó.

Mirá el homenaje de Alicia Keys a Kobe Bryant en los Grammy