Uno de los artistas más esperados de los Oscar 2020 fue Elton John quien después de deslumbrar con su interpretación en vivo de "(I’m Gonna) Love Me Again", se alzó con la estatuilla por "Mejor canción original" de por la misma canción que forma parte de la banda sonora de su película biográfica.

En la ceremonia, el intérprete había generado expectativa de lograr llevarse el galardón por "RocketMan", ya que la artística y estética de su show durante la ceremonia fue deslumbrante. Éste el segundo Oscar que obtiene a lo largo de su carrera de un total de cuatro nominaciones.

Elton era uno de los grandes candidatos que se perfilaba ya que en la pasada edición de los Globos de Oro ganó en la misma terna. En la noche de la Academía compitió contra "I Can’t Let You Throw Yourself Away” de Toy Story 4; “I’m Standing With You” de Breakthrough, compuesta por Diane Warren; “Into the Unknown” del film Frozen 2 y “Stand Up” de Harriet por Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo.