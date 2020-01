Luego de consagrarse en los Grammy con cinco estatuillas por su disco "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish tendrá una participación muy especial en los Premios Oscar 2020 a celebrarse el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles en Estados Unidos.

La artista de 18 años rompió el récord de ser la cantante más joven en ganar en las cuatro categorías más prestigiosas en la industria musical y fue convocada por La Academia para realizar un show en vivo durante la noche del cine.

La intérprete de "Bad Guy" ganó en las ternas: "Mejor álbum", "Mejor grabación", "Mejor artista nuevo", "Mejor álbum pop vocal" y "Mejor canción". En la 92° entrega de lo más destacado en la producción cinematográfica, Billie protagonizará uno de los shows al igual que Elton John, Idina Menzel y Randy Newman quienes también están confirmados.

La joven lo contó a través de sus redes sociales, donde se mostró entusiasmada por la oportunidad. "Mirá la actuación especial de Billie el 92° Oscars el domingo 9 de febrero", anunció.