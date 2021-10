Zaramay ya demostró en distintas oportunidades que es uno de los máximos exponentes de la música actual en Argentina. Un ejemplo claro es la extensa gira que realizó en Europa y México, por lo que espera volver a conquistar los escenarios locales. Sin embargo, tiene un claro rival en L-Gante, quien tuvo un ascenso muy similar aunque siempre se mostraron distantes.

La pelea que mantienen ambos cantantes escaló hasta llegar a una pelea en pleno aeropuerto entre seguidores, algo que fue muy cuestionado. Además, canciones dedicadas entre ellos no faltaron, por lo que parece que la rivalidad se mantendrá por más tiempo.

.

El artista de San Martín tiene una nueva cuenta de Instagram luego de que hayan suspendido su perfil principal. Todavía no pudo superar los 100 mil seguidores ya que lleva pocos días allí, aunque eso no impide que se muestra activo para sus fanáticos. Hace pocos días, compartió una foto junto al Chino Maidana y escribió: "Los Rolex con los Rolex, los jefes con los jefes".

Como suele ocurrir, tuvo algunos comentarios negativos en la imagen que subió. "La cadena del cotillón", le escribió un usuario por lo que no dudó en contestar, aunque llamó la atención la referencia a Elian Valenzuela. "El L-Gante usa enchapado, yo tengo ocho millones en oro", sentenció con firmeza el cantante para mandar a callar a sus críticos.

Lo llamativo fue la mención a su colega, en especial porque su seguidor no lo mencionó en ningún momento. Es evidente que ambos disfrutan por momentos de la rivalidad que mantiene y genera interés en sus fanáticos. Un ejemplo fue cuando mencionó que a Tamara Báez, madre de Jamaica, no la conquista porque no le gustaba.

Mientras tanto, Zaramay disfruta de su presente y anunció hace pocas horas su participación en el festival EDC de México, donde será el único argentino en una grilla muy numerosa.