L-Gante quedó en el centro de la polémica al presenciar la conferencia de prensa de presentación de la pelea entre Chino Maidana y Yao Cabrera. Durante el evento, el cantante se vio envuelto en un altercado con Christian Manzanelli, representante del youtuber, que derivó en acusaciones cruzadas por redes sociales.

"Cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando mal de mí en vivo '. Primero me ponían la condición de 'L-Gante, vos si sos de barrio ¿por qué no hacés tal cosa?' A ese pedazo de concheto de traje ¿tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad? ¿Después sabés como achicó el chinchulín cuando encaramos?", comentó Elian Valenzuela con cierto malestar en sus redes sociales.

Como si fuera poco el escándalo, uno de los enemigos del cantante apareció para enviar una serie de mensajes dedicados al joven de General Rodríguez. Zaramay acudió a su cuenta de Instagram para "burlarse" de su colega y no tuvo piedad con distintas historias en su perfil.

En primer lugar, el artista de San Martín mostró un gif de un perro disfrazado de pancho sin ningún texto. Minutos más tarde, compartió un breve video de las afueras del evento en que se veía a una barra brava con una clara referencia a él. "Los que no corremos", agregó él con otra alusión a su colega.

Además, Alberto "Impacto" Melián, boxeador le dedicó unas sentidas palabras que salieron a raíz de lo ocurrido con L-Gante. "La diferencia tuya con los demás es que no te prendes en ninguna gilada para figurar", escribió el deportista por lo que el cantante no dudó en repostearlo.

Por último, publicó una captura de pantalla en que se observan distintos comentarios en TikTok que critican a Elian por el escándalo que protagonizó con el manager de Yao Cabrera. La rivalidad entre ambos sigue creciendo y la música podría tener nuevas canciones con picantes dedicatorias.