Es evidente que la popularidad de L-Gante todavía está en crecimiento. Sin embargo, a la par aparece Zaramay que también busca afianzarse como uno de los máximos exponentes de su género en el país. Esto causó una gran rivalidad entre ambos, que parece estar cerca de traspasar la música.

Si bien ambos se dedicaron canciones en el pasado, hubo un nuevo round y hay promesas de conflicto en ambos lugares. Esta vez fue Elian Valenzuela el que comenzó con la disputa al publicar una historia en su cuenta de Instagram. "Vos te hacés el turro y nos hacés la denuncia. Así que no saltés pescado porque vos estás quebrado y salís del aeropuerto custodiado", escribió.

.

Obviamente, el cantante de San Martín no se quedó callado ante la provocación. Mientras prepara su próxima canción que será dedicada a su colega, grabó un video que publicó en Instagram para contestarle. "Imaginate dedicarle una canción a una persona con intenciones de lastimarlo y esa persona te cag... a palos musicalmente", comenzó su respuesta.

No se terminó allí y se explayó sobre el tema: "Tiraste historias todo cag... hablando del tema, no sé como no te da verguenza, te quemaste el doble". Lo curioso resultó que ambos tienen una mirada distinta de lo que ocurrió cuando Zaramay ingresó al país. "Mandaste gente al aeropuerto a querer pegarme a mí y los corrimos, ¿Cómo te da la cara, bebé 420?", comentó.

"Te veo el viernes en la pista porque yo hago música, vos hacés música para que muevan los cul..., yo hago para que la gente analice", explicó para diferenciar su obra de la de L-Gante. Por último, acudió a un texto para marcarle la cancha al cantante de General Rodríguez: "No borrés historias y quedate quietito porque te vuelvo a humillar en frente de 46 millones otra vez".

Lo cierto es que la enemistad entre ambos sigue escalando. Lo ocurrido en el aeropuerto entre sus respectivos seguidores estuvo muy cerca de terminar de la peor manera, por lo que hay preocupación.