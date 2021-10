La enemistad entre Zaramay y L-Gante parece sumar un nuevo capítulo. Esta vez, el enfretamiento involucra a la pareja del cantante, Tamara Báez, con quién hace poco fueron padres de la bebé Jamaica.

En los últimos días surgieron rumores de separación y hasta hubo declaraciones cruzadas bastante explosivas entre ambos. De todos modos, se confirmó que la pareja habría pasado el mal momento, ya que tanto la pequeña bebé de un mes de vida como Baéz asistieron al show que Elian Valenzuela dio en Lomas de Zamora el domingo.

.

Ante la situación, parecería que Zaramay quiso arrojar más leña al fuego, ya que no dudó en mostrar capturas de pantalla en las que se evidencia que la pareja del cantante de General Rodríguez trató de escribirle mensajes. "No se la robo porque no me gusta nada más", bromeó.

Luego de que el trapero la mandara al frente, la novia de L-Gante también compartió una historia muy enojada: “Las ganas que tiene que le hable este salame. Unas ganas de llamar la atención tiene”, retrucó la joven.

Cabe recordar que Zaramay ya había publicado una imagen muy similar en la que se podía observar un intento de contacto de la madre de Jamaica. La crisis de pareja entre ambos parece haber quedado atrás, a pesar de las polémicas palabras que le dedicó ella en sus historias de Instagram.