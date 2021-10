El crecimiento notorio que tuvieron L-Gante y Zaramay hizo que la escena musical los enfrente. Como si fuera poco, ellos se expresaron distanciados y allí comenzó una gran rivalidad. Hace algunos días, hubo polémica por la pelea que tuvo lugar en el Aeroparque Jorge Newbery entre fanáticos de ambos artistas.

Es evidente que la disputa está lejos de disminuir y las redes sociales son un canal para expresarse. En este caso, fue el cantante de San Martín quien envió un mensaje dirigido para su colega y sus seguidores. El estilo del Jefe del Malianteo hizo que se gane algunos enemigos y muchos de ellos le dedicaron canciones, como ocurrió con Elian Valenzuela.

A través de una historia de Instagram, Zaramay hizo un particular pedido para sus rivales en la música. Luego de compartir las imágenes que le enviaron de distintos tatuajes de su obra, solicitó que le acerquen pruebas de diseños que hagan referencia a los temas que le dedicaron. Muchos de los aficionados del artista optaron por inmortalizar algunas frases en sus cuerpos por lo que quiere compararse con otros referentes de la actualidad.

"¿Dónde están los tatuajes de las tiraderas que me dedicaron? Quiero ver si alguien se hizo un tatuaje de eso. No de la session número 13, de las que me hicieron a mí. Un tatuaje quiero de las tiradores que me hicieron. Quiero saber si hay uno", dijo muy picante por lo que todavía no obtuvo respuestas.

Claro que el mensaje parece estar dedicado al grupo que sigue a L-Gante y estuvo implicado en el escándalo que ocurrió cuando el artista de San Martín retornó al país luego de su gira por Europa. Está claro que ambos son dos de los principales artistas del momento, aunque la enemistad entre ellos los aleja por completo.