Desde hace un tiempo circulan varios rumores de que el Wanda Gate afectó la relación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, y mismo la modelo salió a comentar detalles del duro momento que están viviendo. Además, el lunes trascendió que la ex conductora de "La Peña de Morfi", se habría instalado en el departamento de Wanda Nara en la exclusiva Torre Chateau, para estar lejos del padre de sus hijos.

.

Ahora, en medio de la crisis con su marido, se conoció que la hermana de la mediática, ingresó el lunes a a una clínica para someterse a una intervención quirúrgica, donde permaneció varias horas. "Zaira Nara ingresó al Sanatorio Agote por una intervención quirúrgica ambulatoria. Sería estética. Después amplío", informó la cuenta de Instagram @gossipeame.

Zaira Nara pasó por el quirófano y sus fanáticos se preocuparon.

Al no tener más datos del procedimiento, los fanáticos de Zaira se alarmaron por su estado de salud, y en ese sentido hacia el final del día, ella apareció en su perfil oficial para transmitir tranquilidad. “Ya en casa, me saqué dos lunares. Muchas gracias por preocuparse”, indicó junto a una selfie en un espejo.

Zaira Nara confirmó que se sacó dos lunares.

De todos modos, esa misma imagen que subió fue la que despertó dudas sobre el verdadero motivo de su operación, ya que hubo usuarios que encontraron fotos de la modelo, con ese mismo conjunto y peinado a fines del año pasado.

"Por cucaracha me dicen que no te internas varias horas para que te saquen dos lunares. Para mí era obvio que la foto no era de ayer, pero ustedes están en todas y buscan el look que data de diciembre de 2021", agregó la cuenta de chimentos sobre sus sospechas.