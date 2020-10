En Twitter explotó la interna entre dos ex integrantes de " Casi Ángeles". Se trata de Nicolás Vázquez y Yeyo de Gregorio, quien le dedicó duras palabras a su ex compañero de elenco.

Todo comenzó cuando Nico le dedicó un emotivo saludo a "Cachete" Sierra y Rocío Igarzábal, quienes realizaron un mashup de la exitosa novela de Cris Morena en el " Cantando 2020". Tras ver el video, Yeyo no pudo contener su furia y disparó en la red social: "El 'vamos cachete' del careton ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show".

Y agregó: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca 'voy a hacer que no trabajes nunca mas en ningún lado' ahí lo tenes a cachete rompiéndola rey".



.

Rápidamente, su posteo llamó la atención de los usuarios y fanáticos de la ficción juvenil. Es por eso que varios salieron a criticarlo y a bancar a Vázquez. "Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo tmbien fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mi y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda", agregó el actor sin ánimos de seguir la polémica.

Sin embargo, tras ver la repercusión que tomaron sus palabras realizó un descargo donde aclaró que habló con su colega en privado: "Ya está gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en privado. Fin".

Stefano de Gregorio fulminó a Nico Vázquez.