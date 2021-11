Yao Cabrera se convirtió en tendencia una vez más en las redes sociales y sumó un nuevo escándalo al gran historial de polémicas en las que se vio involucrado en los últimos años. El domingo por la noche el perfil de twitter del youtuber uruguayo, con casi 9 millones de suscriptores, quedó configurado "para mayores de 18 años" y se plagó de fotos con un alto contenido sexual explícito.

A raíz de esto, el nombre del influencer, que varios tildan como una "mala influencia", escaló a los primeros puestos de los trending topics en la red social y varios curiosos fueron a su perfil a ver de qué se trataba. Ante el contenido pornográfico que encontraron, se hicieron virales muchos memes y chistes con las reacciones de la sorpresa que se llevaron los usuarios

Además, en la cuenta figura un aviso de que el youtuber comenzará a hacer contenido exclusivo para Only Fans, una plataforma con material pago para adultos subido de tono y sin censura. Hasta el momento, Cabrera no dio ninguna declaración al respecto, por lo tanto no está claro si vendió su cuenta, si lo hackearon o si es una movida de prensa para difundir sus próximos proyectos.

