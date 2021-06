Este domingo se vivió un insólito espectáculo de boxeo en el que Floyd Mayweather enfrentó al youtuber Logan Paul en el ring. Pero indignado por el desarrollo de la competencia, Yao Cabrera dasafió al Chino Maidana a replicar una versión argentina del evento.

Si bien se trató de una pelea de exhibición, el joven influencer criticó a través de sus redes sociales el desempeño del excampeón mundial de boxeo y de su colega arriba del cuadrilátero. Por eso se animó a invitar al deportista argentino a "una pelea de verdad".

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo... a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre", anunció el influencer quien fue vinculado recientemente en un romance con More Rial.

A través de sus historias de Instagram, Yao continuó: "Chino Maidana, ¿te la bancás o no? Ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio".

El exitoso enfrentamiento de Floyd Mayweather y Logan Paul.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a su idea y generó tanta repercusión que su nombre se volvió trending topic en Twitter. Incluso algunos seguidores le propusieron que en caso de que Maidana no acepte o no responda a la invitación podría convocar a otras figuras del boxeo nacional como Sergio “Maravilla” Martínez o el Roña Castro.