¡Fin de la incertidumbre para Yanina Latorre! Después de permanecer en Miami por más tiempo del esperado a causa de las restricciones que implementó el Gobierno para reducir el riesgo de que llegue la variante Delta de coronavirus a la Argentina, la panelista anunció que le confirmaron su vuelo para regresar al país.

"Tengo vuelo confirmado", indicó la figura del espectáculo en sus historias de Instagram. Y agregó con alegría luego de saber que podrá volver al país el próximo fin de semana: "Hoy salió el listado de Aerolíneas Argentinas con todos los vuelos cancelados y confirmados. Eso también me tiene enajeanada por el tema de la gente que se desespera, y el mío está confirmado".

"Yo tuve suerte porque tenía pautado todo largo porque mis hijos se quedan hasta agosto. Pero sino tendría que salir a buscar departamento, hotel, auto. La gente tiene que organizarse y hay quienes no tienen un mango y no pueden seguir", sostuvo indignada.

"La gente viene a vacunarse, como yo. A mí nunca me llegó el turno para vacunarme y ya verdad es que no confío en los planes, ¡estoy en mi derecho! Voy a seguir hablando y no le tengo miedo a nadie, porque lo normal es que una persona se pueda expresar, mientras no acuse de cosas infundadas a nadie y que nadie le haga algo. Y a los resentidos que quieren ser como yo les mando un beso enorme", concluyó la mediática.