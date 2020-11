Lola Latorre se ausentó al " Cantando 2020" este viernes, luego de la pelea que mantuvo al aire el miércoles pasado con Nacha Guevara. Sin embargo, la joven de 19 años se hizo presente a través de un video donde oficializó su renuncia al certamen de canto en medio del dolor de Lucas Spadafora, el cual tendrá una nueva compañera a partir del lunes.

Todo comenzó cuando se conoció que Lola había estado en una fiesta clandestina en Mercedes. Si bien ella negó haber asistido y aseguró que solamente se acercó a buscar a una amiga, la producción del programada decidió suspenderla por dos semanas. El miércoles se cumplió la pena y la hija de Yanina Latorre regresó al certamen. Sin embargo, Guevara no dejó pasar lo sucedido y se lo reprochó en la pista: “Hay momentos en los que dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, lanzó lapidaria.

Tras fuertes descargos de la joven y su madre por los dichos de Nacha, Lola tomó la decisión de renunciar al reality. Este viernes, en plena gala de eliminación, Spadafora se presentó en soledad y dio su punto de vista sobre esta escandalosa situación: “Estoy sin palabras. Yo respeto ambas partes. La verdad es que me duele que (Lola) no esté acá. Me encantaría que estuviera. Me duele mucho la decisión, pero también la entiendo y la respeto. Sabía por lo que estaba pasando en la vida privada. No soy nadie para cuestionar los sentimientos de otra persona, y si a ella le dolía está perfecto que ponga un límite. Me encantaría seguir, amo los vínculos, la gente y disfruto mucho esto pero la decisión no está en mí”.

Nacha Guevara aseguró que Lola "ofrece resistencia" en las devoluciones.

Por su parte, la actriz de 80 años pidió la palabra y explicó qué fue lo que quiso decir con que Lola es “un caso perdido”: “Ninguna vida es un caso perdido. Toda vida humana es una posibilidad, siempre. Ahora, cuando doy por perdida una relación… Eso es lo que di por perdido, porque no encuentro la manera de comunicar, no tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia. No así con Lucas, con él hemos conectado, hablado y nos comunicamos bien”.

“Después de haber hablado con mi equipo y la producción, hoy decido no estar más en el programa, en el Cantando. Decido cuidarme, hacerme respetar, preservarme y, por sobre todas las cosas, ponerle un límite a la falta de respeto”, manifestó la joven en el video grabado que se pasó al aire. Además, aprovechó para agradecer a Laurita Fernández y Ángel de Brito, los conductores, por su apoyo y compañerismo.

Con el 56 por ciento de los votos, Spadafora se salvó de la eliminación y en esta oportunidad fue Floppy Tesouro quien quedó afuera de la competencia. No obstante, la polémica no terminó ahí.

Lola Latorre se despidió de la pista del " Cantando 2020" de la peor manera.

Este sábado por la mañana, Yanina utilizó su cuenta de Instagram para referirse nuevamente a Nacha Guevara tras sus declaraciones de este viernes y también aprovechó para disparar contra todos. "¡Qué zorra que es Nacha Guevara! ¡Cómo cambia las versiones la señora despiadada! ¡Qué miedo le tiene al ataque en las redes! Nacha es la Nacha que le contestó a Lola, que agredió a (Fernando) Dente, a Gabo Usandivaras, a Laurita (Fernández), que le cortó la cara un Les Luthiers y que agredió a la hija de Moria (Casán)... Después alguien se ve que le dice que baje un cambio, que no conviene y que no le sirve. Es la que maltrató a Lizardo (Ponce). Pero Lizardo es más bueno que yo, yo ni en pe... le tolero lo que le hizo a Lola, a una chica no se le hace eso", comenzó a decir en el extenso descargo que publicó en sus historias de Instagram.

Y continuó: "Yo dejo a mi hija todo lo que quiero, ella no quería seguir porque estaba presionadísima y la solté. Porque es responsable y no quiere quedar mal por renunciar. Le dije 'andate de ahí, amor'. Y ahora está feliz, le estaba pesando mucho. Todo un tribunal de Justicia contra ella, no es la misma vara para con otros. Y no es porque sea mi hija, es porque es educada, fina, distinta, porque tiene un baño de cosa bella, inocente y buena".

"Nacha mintió y cambió la versión. 'Ofrece resistencia al hablar'... no ofrece resistencia Lola, dice todo que si y toma todo lo que dice el jurado. ¿Cuándo pone resistencia? Pide disculpas... Sí, la resistencia la pone a que la educo yo. Nadie va al Cantando a que Nacha Guevara te de clases de moral", expresó convecida.

En ese sentido, cuestionó cuando atacó a Laurita Fernández por los hombres con los que estuvo y que se escudó en el "humor". Además, aseguró que Nacha "nunca fue una madre amorosa" con sus hijos y destacó: "Lola va a tener 60 y yo la voy a proteger, cómo me protege Dora a mi. Soy matriarcal, estoy siempre atrás esperando. Lola necesitaba que yo le diga 'andate' y yo se lo di porque es mi hija".

"Cuando hablaste con ella por WhatsApp le dijiste 'Está todo bien, quedate tranquila Lolita'. Y cuando fuiste al piso llevaste un discurso escrito para matar a una chica de 19 años, ¿no te da verguenza?... Zorra, por WhatsApp la trataste divina. Nacha es despiadada", agregó lapidaria.

En la misma línea, atendió a Jorge Rial por sus críticas a la crianza de su hija y aclaró que Lola no es "mantenida" porque si bien comenzó trabajando como "hija de..." pudo hacerse su propio camino y que entró al Cantando con la idea de "fogonearse" en el medio.

"El resentimiento puede más", acotó tras argumentar que las devoluciones negativas de Guevara hacia la joven son a modo de venganza por haberse burlado de sus temblores tiempo atrás. "Nacha, metete las palabras en el or... Y si sos tan grande, sentate y decile 'mirá, la verdad te voy a poner un 5, un 4 o un 3 porque me caes para el or... y porque soy una vieja de mier...', pero no le digas que cantó mal porque creció. Las devoluciones tienen que ser constructivas", concluyó.