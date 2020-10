Tras el escándalo por el desafortunado comentario de Lola Latorre sobre los temblores que sufre Nacha Guevara, Ulises Jaitt recordó en sus redes un polémico video en el que se la ve a Yanina riéndose de la jurado del " Cantando 2020".

"Yo soy re tranquila, pero más o menos. Lucas es como muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha", bromeó la joven en "La Previa del Cantando" sobre los nervios que siente su compañero Lucas Spadafora antes de salir a la pista del certamen.

.

Su expresión despertó un gran revuelo y varias críticas por parte de los usuarios y figuras de la farándula argentina. En ese sentido, días después Nacha le advirtió a la joven: "¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa... cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. ¿Te parece bien?".

Además, a través de su cuenta de Twitter, Yanina pidió disculpas públicas por el desafortunado comentario de su hija y manifestó: "Gracias Nacha Guevara por decir que lo de Lola fue involuntario. Y como ya te lo dijo ella en privado, mi familia te pide disculpas. Diego y yo nos hacemos cargo de los errores de Lola".

Yanina Latorre se disculpó con Nacha Guevara por Twitter.

Sin embargo, momentos después Jaitt replicó en la misma red social un video en el que se la ve a la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" junto a Lizardo Ponce cuando se burla del temblor que sufre la artista.

"¡La vieja te ama, bolud..! ¿Cómo hiciste?", exclamó la esposa de Diego Latorre. Luego se la ve imitando los movimientos que padece Nacha. En se momento, Lizardo quiso defenderla: "¡No! Con Nacha no...".

Mientras que para describir su posteo, el hermano de Natacha escribió "Soret...", y después disparó: "¿Esto fue involuntario, Nacha?".