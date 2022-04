Yanina Latorre quedó en el centro de la polémica tras la filtración de una serie de audios que le envió a Lola Latorre, su hija. La panelista de "LAM" contó con lujo de detalles la historia de una joven cercana a la familia que utilizaba las tarjetas de crédito de sus amigas para realizar gastos de viajes, ropa, carteras y otros puntos.

La periodista se mostró indignada ante la situación y así se la escucha en el mensaje que envió. "Esta chica Lola se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de crédito de sus amigas, madres y hermanas. Iba a su casa y sacaba las tarjetas de crédito", explicó en primer lugar.

.

Además, comentó: "La mamá de Trini a ella le paga la facultad porque los viejos de ella están mal económicamente. Y, en esa cuenta de PayPal, metió todas las tarjetas. Tenía como 25. Hasta ahora, la sumatoria es de 25 mil dólares que estafó. Se dedicó a pedir sushi, comprar carteras, vuelos internos por Estados Unidos".

Yanina Latorre no ahorró en detalles y siguió: "Hace una semana, en el resumen de la tarjeta de una amiga, su papá empezó a ver un montón de gastos y le dijo: 'Pipu, terminó el verano. Yo te aguanté los recitales' y ahí es que ella le pregunta '¿qué recital?'". Las sospechas comenzaron al mencionar que la joven no había asistido a ningún evento de esa índole.

"Esta piba hacía los mismos gastos que hacen todas. Entonces, por ahí no saltaba: Rappi, Uber, sushi, ropa de noche, ropa de salir. No gastaba 5 mil dólares sino 400, 300, 200", siguió la panelista de "LAM" sobre los montos que manejaban. Además, agregó: "Juan empieza a hacer un listado y suma un millón de pesos de Pipu de tres meses, que ella juraba que no había gastado. Juan le canceló la tarjeta de crédito. Así todas las madres empezaron a cancelarles las tarjetas".

Escándalo alrededor de Yanina Latorre y Lola, su hija.

Por último, aclaró el final de la historia: "En una reunión de las ocho amigas, se dieron cuenta de que a todas les había pasado lo mismo. A Maia, le faltaba un collar de Tiffany con un corazón negro, que no es muy común. Esta pelot... un día aparece con el collar puesto. Ahí ella le dice: 'Es el mismo que el mío'. Y Lola le dijo que su mamá se lo había regalado este verano en Miami. Maia ahí ató cabos: 'Ella me robó el collar', '¿No habrá sido ella?'".

A pesar del revuelo mediático causado, Yanina Latorre no dio lugar a la polémica y explicó que la joven implicada es menor de edad. Además, no hay una denuncia penal por lo que la familia de la mencionada ya está encargada de devolver el dinero robado en los últimos meses.