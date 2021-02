Yanina Latorre decidió armar las valijas e irse de vacaciones a Estados Unidos junto a su familia. Durante los días de relax documentó todas las normativas vigentes contra el coronavirus y reveló que pudo vacunar a su mamá, Dora Camaño, contra la enfermedad. Sin embargo, cuando quiso volver al país, atravesó algunas dificultades debido a la escasez de vuelos.

Yanina Latorre y su familia en Miami.

En contra de todos los pronóstios, la panelista de "Los ángeles de la mañana" pudo regresar a la Argentina y a las 48 horas de estar en la región vivió un enfrentamiento con una vecina debido a su perro Toto.

.

Yanina Latorre y sus dos perros, Toto y Polo.

Desde sus historias de Instagram, Latorre denunció que el perro de una mujer atacó al suyo: “Todavía no me peleé con nadie pero tengo una calentura que me llevan los mil demonios. Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a la vecina”.