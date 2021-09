Yanina Latorre es conocida por sus fuertes dichos y expresar las cosas tal como las piensa. Pamela David, luego de varios años alejada de la televisión, retomó su puesto como conductora en América. Ella realizó magazines por la tarde, pero está vez encaró un nuevo desafío cómo lo son los programas de juego.

"La Ruleta de tus Sueños", el nombre del nuevo formato, va a las 20 e hizo que toda la programación de la empresa se moviera. Esto se debe al abrupto fin que le puso Jorge Rial a su anterior programa "TV Nostra".

Ante esto, la esposa de Diego Latorre opinó en las historias de su Instagram: "Yo sé que les debo mi crítica, pero el tema es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir". A la vez, enumeró las cosas que no le gustaban: "Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción", expresó.

.

Además, aprovechó su llegada en las redes sociales y le dio un consejo para que tenga en cuenta David: "Mirá a Marley, a Darío Barassi, a Lizy Tagliani...". Según el criterio de ella, al programa le falta "onda" por lo que le marcó el camino.

A pesar de las críticas que le hizo a la conductora, reconoció que está muy bien vestida: "Hablemos igual de lo bella que está, porque es hermosa Pamela", finalizó su descargo.

¡Mirá la crítica completa de Yanina Latorre a Pamela David!