Después del rotundo final de “Los Ángeles de la Mañana” en El Trece, Yanina Latorre armó las valijas y se fue de vacaciones a Miami, Estados Unidos por casi dos meses.

Si bien se esperaba que la contadora volviera a la televisión de la mano del nuevo programa de Ángel de Brito, el cual todavía no encontró canal que lo aceptara, y que continuara con su participación como panelista en el programa radial "Polino Auténtino", parece que la esposa de Diego Latorre tiene un futuro incierto en los medios.

Mientras que la mediática todavía se encuentra radicada en la ciudad costera estadounidense, el "embajador de Telefe", Marcelo Polino, anunció que Latorre ya no forma parte del equipo de panelistas de su programa y contó que la decisión fue tomada por las autoridades de Radio Mitre.

Yanina Latorre ya no forma parte del equipo de "Polino Auténtico".

“Ella continúa en Miami y hace mucho tiempo que no la vemos porque nos tocaron vacaciones inesperadas porque grabamos en Navidad y Año Nuevo. Por ahí, esta dilatación de su regreso hizo que las cosas cambiaran. Fueron seis años, pero esto provocó la decisión de la radio”, detalló el periodista.

Tras el anuncio de Polino en la radio, la mamá de Lola y Dieguito Latorre dio su propia explicación desde Miami: “Holis amores, estoy desaparecida, estoy descansando. Ya les dije, me angustia irme de acá, ya sé que estuve un montón. Estoy con Doris comprando cositas".

.

"A partir de la semana que viene me tienen toda para ustedes, hay mucha cosa linda para contar. Prometo que el martes me bajo del avión, ya les dije, y vomito todo. Me bajo del avión y digo todo lo que voy a hacer”, aseguró la mediática en sus redes sociales.

En ese sentido, la rubia destacó que la decisión de Radio Mitre de despedirla era necesaria para ella ya que necesitaba estos meses de relajación alejada de los medios: "Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full…".

¡Mirá lo que dijo Yanina Latorre sobre su desvinculación de Radio Mitre!