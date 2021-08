Hace tan solo unos días, Yanina Latorre se mostró muy preocupada al revelar que su mamá de 81 años, Dora Caamaño, estaba atravesando un duro momento de salud al sufrir una intoxicación después de tomar unos medicamentos de forma errónea.

"Yo no quería decir nada, pero mi mamá no está bien de salud. Tiene un problema en la columna que le baja el dolor a la pierna y, en Miami, después de tomar remedios tuvo una intoxicación medicamentosa", había explicado la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".

En ese sentido, la angelita de 52 años se mostró muy contenta porque Caamaño presentó una mejoría en su duro cuadro gracias al cuidado constante de médicos y la familia.

.

Latorre explicó cómo se originó el dolor de su mamá: "Ella tenía un dolor y cuando estábamos allá, se clavó una inyección cada 10 días de un medicamento que se da una vez cada tanto y no sabíamos... A eso sumale el blokium que toma y que alguien le dijo 'tomá esto que te hace bien' y bueno... Tuvo reacción alérgica, infección en las vías urinarias... y todo eso mientras estaba sola en Miami con mis hijos".

.

"Los chicos son grandes, pero se asustaron. Mamá está espléndida, pero tiene 81 años... le empezó a cambiar la piel, se deshidrató, se descompuso, vomitó... creíamos que era una insolación, pero al final, la gente que siempre recomiendo que te hisopa en Miami, la asistió y le hizo estudios y le detectaron Hepatitis tóxica... tuvo que dejar todos los remedios, se moría de dolor. Allá no la pasó bien, pero se recuperó y volvió acá", explicó sobre el tratamiento que está realizando Dora para recuperarse.

.

A pesar de la buena noticia, la contadora se quejó del accionar del médico clínico a cargo de su mamá: "Llamé a su clínico, que ya no lo, es más, y la secretaria me dio turno para el 30 de septiembre. Por el COVID me dijo que están colapsados... le mandé mail al médico, porque el teléfono no atiende, para explicarle la situación y me dijo que si tenía una emergencia que fuera a la guardia".

"Estamos con la pandemia hace un año y medio, ya es tiempo de organizarse porque la gente se sigue enfermando. Mi mamá es una señora de 81 años y está con hepatitis tóxica, no puede esperar tanto. Por suerte, llamé a mi médico y me puso en contacto con otra médica divina que la atendió amorosamente", cerró en sus historias de Instagram.

¡Mirá el descargo de Yanina Latorre por la salud de su mamá, Dora Camaño!