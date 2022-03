A principios de febrero, DiarioShow.com anunció el final de la relación de Jorge Rial y Romina Pereiro. Mientras que el jueves pasado, el periodista reconoció el hecho y decidió poner fin a los rumores de infidelidad. Pero ahora, Yanina Latorre brindó nuevos detalles del nuevo romane del ex "Intrusos".

A través de un hilo de Twitter, la panelista reveló: "La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados".

"Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10. JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate (en America)", indicó Yanina luego de asegurar que Rial dejó de verse con su nueva conquista "cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique".

Rial anunció su separación de Pereiro.

"El divorcio ya está cerrado. La semana q viene ya podrían firmar. Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un departamento que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta", narró la "angelita, que debuta el lunes en el nuevo "LAM" de América. Y continuó: "JR está cuidando mucho todo, porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona. En octubre ya estaban separados, y él en noviembre se fue de la casa. El divorcio se lo pidió hace dos meses".

"JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina a la 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija. JR y Quevedo se conocieron por (su ex novia Agustina) Kämpfer, y además él se tatúa con el ex de ella", agregó convencida.

Además sostuvo que el abogado Beccar Varela "está trabajando sin parar para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo".

Para cerrar con su polémica información, disparó contra Jorge Rial: "Sale con la ex de su tatuador (Fer Colombo) … y le daba a Icardi. ¿Qué feo, no?".