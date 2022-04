El domingo pasado, Yanina Latorre hizo un fuerte descargo contra Ana Rosenfeld. El motivo de la furia de la angelita fue porque la abogada la hizo callar en vivo en el programa de Ángel de Brito, por lo tanto, aprovechó para enumerar de todas las actitudes que no tolera de Rosenfeld. En sus historias de Instagram, la esposa de Diego Latorre calificó a la letrada de "soberbia", "violenta" y con "aires de diva", y además aseguró que maltrata a los integrantes del equipo de "LAM" que están en el detrás de escena.

Yanina tampoco dejó pasar las denuncias por estafa que recibió la representante legal de Wanda Nara, de parte de sus clientas que no pertenecen al mundo de la farándula. De tal forma, la acusó de "mala compañera" y recordó un episodio de hace dos años en que Rosenfeld tuvo una acalorada discusión con el periodista Martín Candalaft, por informar que su matrícula estaba por ser suspendida.

En ese sentido, Cinthia Fernández, ex "angelita" y amiga de la madre de Lolita Latorre, publicó el video de ese tenso enfrentamiento en un corte del programa de espectáculos. "Así empezó a gritarle Rosenfeld a Candalaft, archivo noviembre 2020. La letrada enfurecida por la data que dimos de ella", adelantó la actual panelista de "Momento D".

Cinthia Fernández divulgó el video de la pelea de Ana Rosenfeld con el periodista Martín Candalaft en "LAM".

"No señor, no señor... no está bien, no entendés...", se escucha que dice la abogada al comienzo del clip. "Sí, entiendo castellano... Lo que estoy diciendo es que la matrícula está suspendida, te la van a suspender", le contesta Candalaft. "No, ¿quién te dijo que la Corte me la va a suspender?", pregunta ella, a lo que el cronista responde: "Yo no digo lo que va a responder la Corte, digo que el recurso es extraordinario, no es ordinario". Rosenfeld luego indica que el recurso no tuvo instancia, y Martín insiste en que la información es certera.

"No te acaban de confirmar nada, no sos abogado, no discutas conmigo... No puedo discutir con vos que no entendés Derecho", espetó la letrada ya visiblemente harta, y el periodista le recrimina: "No, vos lo único que querés hacer es decir que yo no sé Derecho pero no me estás rebatiendo ni uno de mis argumentos".

Yanina Latorre hizo público el enfrentamiento que tuvo Ana Rosenfeld hace dos años con Martín Candalaft.

Hacia el final, un poco más alejada en el estudio, se escucha a Yanina defendiendo de Candalaft. "No te gusta la data, lo lamento. Yo no digo que sea verdad o mentira porque no estudié el caso ni lo vi, pero un periodista puede hablar de Derecho como un periodista deportivo puede hablar de fútbol. Si no, vamos a casa y no hagamos periodismo. Encima Martín es el único acá preparado", comentó indignada por la situación.

