Yanina Latorre y Andrea Taboada eran muy amigas hasta que sucedió un "malentendido", de acuerdo a las dos, y a partir de ese momento comenzó una batalla mediática que parece no tener fín.

Las panelistas y Ángel de Brito antes de su dura pelea.

A miles de kilómetros de distancia, las dos angelitas continuaron su enfrentamiento en las redes después de que Latorre vacunara a su mamá, Dora Camaño, contra el coronavirus. Taboada apuntó contra su compañera en Twitter: "¿Cuándo sale el chárter para vacunarse en Miami? Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald".

Después de esto, la contadora arremetió contra la que una vez fue su amiga: "Cuando hacés cosas que no debés...crees que todas son como vos. La que hace cosas que no debe...vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos".



"Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal?", descargó Yanina en la red social del pajarito. Y continuó: "Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito...pero no ando con tipos casados".

Finalmente, la angelita cerró concretamente: "Me cansé de que me ensucie gratuitamente y que se burle de mi mamá y trate mal a mi hija. Cuando uno dice pelot...deces, inventa, ataca, tuitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping".

La respuesta de Andrea Taboada:

La periodista y productora decidió ser precisa y prefirió escribir un corto mensaje: "Ahí la tienen. ¿Palabra? ¿Códigos? No entran en sus valores, pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos temas, si no después llora. Soy buena mina y tengo palabra. Feliz domingo para todos".