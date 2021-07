En el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional impuso nuevas restricciones y redujo el número de personas que pueden ingresar al país de 2000 a 600 diarias. Debido a esta limitación, miles de argentinos se encuentran varados alrededor del mundo y Miami es una de las ciudades que más ocupada está, ya que muchos viajaron para vacunarse.

Una de las mediáticas que viajó a la ciudad estadounidense y no puede volver a la Argentina ya que cancelaron su vuelo es Yanina Latorre. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" comenzó una colecta para ayudar a la mayor cantidad de personas que no pueden sostenerse económicamente en el país norteamericano y se mostró furiosa por la negativa a poder regresar al país.

Sin embargo, muchos usuarios de las redes se mostraron en contra de las declaraciones de la contadora y una de ellas fue Úrsula Vargues, quien compartió repudiables mensajes sobre los ciudadanos varados: "¿Te fuiste? Pensaste que eras superior. A Argentina no entrás. Andate a donde mier... quieras estar pero a Argentina no entrás. Quedate lavando platos en Miami y no se te ocurra volver. Deseo que no vuelvas al país. Nos estamos sacando una horda de imbéciles".

Ante las controversiales declaraciones de la ex panelista de "Nosotros a la Mañana", la pareja de Diego Latorre le dedicó un colérico descargo a través de su cuenta de Twitter: "El favor se lo haría ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta que cuando está en pedo me dedique su noche. Es digna de lástima la fracasada esta".

El favor se lo haria ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta q cdo esta en pedo me dedique su noche. Es digna de lastima la fracasada esta https://t.co/MkJUYzmr2U — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 30, 2021

Después, la comunicadora apuntó contra los que defienden los políticos: "Vivimos en un país donde está mal tomarte vacaciones. Pero se justifica la corrupción de los que nos gobiernan. Les lavaron el cerebro".

Vivimos en un pais donde esta mal tomarte vacaciones. Pero se justifica la corrupcion de los q nos gobiernan. Les lavaron el cerebro — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 30, 2021

Finalmente, Latorre terminó de defenestrar a Vargues al compartir una captura de un tuit de enero de 2020 en el que la presentadora se mostró emocionada por viajar a Miami: "La pelotu... esta no resiste un archivo".