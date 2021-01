Yanina Latorre comenzó 2021 con un polémico viaje a Miami junto a su familia. En principio pareció una salida de verano hasta que la panelista confirmó que recurrió a la ciudad de Estados Unidos para poder vacunar a su madre, Dora, contra el covid-19.

Su actitud creó críticas tanto en la Argentina como en el extranjero desde donde se manifestó incluso el alcalde de la localidad balnearia, Francis Suárez. "Estoy completamente en contra de turistas o extranjeros viniendo a vacunarse aquí, en la ciudad de Miami", disparó el mandatario.

Además, la cadena de noticias "Telemundo", que se encarga de distribuir contenido para la comunidad latina en EE.UU. publicó un informe con duras críticas a la decisión de Latorre. Ante los trascendidos, la panelista no se quedó con los brazos cruzados y disparó con los periodista de la firma informativa.

"Hay mucha desinformación, hay muchas mentiras, están diciendo muchas pavadas y todo lo que una dice lo tergiversan", empezó la mamá de Lola Latorre en una serie de historias de Instagram en la que se la ve furiosa.

Y disparó: "Voy a decir una aclaración, sobre todo para la gente de 'Telemundo' y los periodistas de acá malintencionados que son extranjeros, porque el americano es un amor".

"Yo no cancherié, quise mostrar lo que es primer mundo, lo que es un Estado que recibe al extranjero. Así como te recibió a vos, latinoamericano que vivís, acá, sos residente y tenés laburo, me recibe a mí como turista y me da un montón de posibilidades porque acá no discriminan, acá te tratan bien", manifestó convencida.

Finalmente, cerró: "Solo quise mostrar la solidaridad de un Estado que vacuna a todo el mundo, le da laburo a todo el mundo y que facilita para que facilita para que la gente viva acá".