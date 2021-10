En "Bake Off 2021", Ximena es una de la pasteleras más queridas por el público de las redes que sigue el programa cada noche. Es por eso, que la participante acudió a su cuenta de Twitter a hacer una confesión reveladora mientras se emitía uno de los capítulos.

Luego de la partida de Gino, uno de los participantes más carismáticos y más cercanos a ella, intentó mirar con energía positiva el programa de Telefe. Mientras hay algunos integrantes del ciclo que comparten memes y recuerdan los momentos más divertidos, la joven de Mar del Plata se animó a revelar un dato inesperado.

"Marcos (el rubio hermoso) de 'La Voz Argentina', me puso que me estaba viendo", escribió sin rodeos Ximena en su perfil y varios fanáticos le festejaron la hazaña en los comentarios. Lejos de detenerse allí, agregó otro piropo para uno de los finalistas de la competencia musical: "Me haces mal, Marcos. Cantame toda".

Marcos (el rubio hermoso) de #LaVozArgentina , me puso que me estaba viendo



Me haces mal marcos, cantame toda (?ahree — Xime Bakeoff (@Xxximxim) October 27, 2021

Por su parte, el cantante respondió dicha publicación con una referencia a la participación en el reality de pastelería. Además, durante las últimas horas, compartió un cover de Mau y Ricky que fue replicado por el dúo y también una canción de Carajo que se ganó los elogios de los integrantes de la banda que se separó.

"Hola, reina. Sale ese hojaldre", le dijo el mendocino en alusión al desafío que tuvo que afrontar Ximena en la prueba técnica. La última palabra la tuvo ella, quien contestó: "Jaja, no me salió el hojaldre ayer".

Hola reyyy�� jajajajjaa a mi no me salio el hojaldre ayerr :( — Xime Bakeoff (@Xxximxim) October 27, 2021

