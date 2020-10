A casi 20 años de relación y un hijo en común, Ximena Capristo y Gustavo Conti no pasan su mejor momento como pareja.

Todo comenzó cuando la actriz publicó en su cuenta de Instagram unas capturas donde se podía ver mensajes entre su esposo y otra mujer.

Furiosa y decepcionada, Capristo escribió: "Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo". Y agregó: "¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puerpera se burlaron de mí y no es la única”. Sin embargo, a las horas borró los posteos y generó fuertes repercusiones en las redes.

En medio del escándalo entre los tortolitos, la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, lanzó que Silvina Luna podría ser la tercera en discordia. A lo que Ximena respondió rápidamente: "Por favor no digan estupideces, ¿¿¿cómo acusan a una persona porque sí??? @silvinalunaoficial es una amiga. La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro… No hablen por hablar”.

Luego realizó un breve descargo y manifestó: “Cuando me sienta mejor, saldré a aclarar todo. Publiqué esos mensajes porque fue un impulso... y me arrepiento”. Aunque también se refirió al rumor que sostiene que es una "movida" de prensa para promocionar un show por streaming: “No soy mentirosa...”.