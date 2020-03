El encierro que produce la cuarentena obligatoria, decretada por el gobierno nacional para frenar la propagación del coronavirus, lleva a las figuras de las farándula argentina a rebuscarselas para encontrar nuevas formas de divertirse y así sobrellevar de la mejor forma posible el aislamiento social.

Una de ellas es Ximena Capristo, quien transita este momento junto a su pareja, Gustavo Conti, y el hijo que tienen en común, Félix. "La Negra" se muestra muy activa en las redes sociales, ya que en su última publicación de Instagram dejó boquiabiertos a su millón de seguidores al compartir postales donde se la ve luciendo una sensual bikini amarilla en la pileta. Además, en las historias publicó un pequeño video con la palabra "chapuzón".

En menos de 24 horas, ya cosechó más de 19 mil "Me Gusta" y varios comentarios con elogios hacia su espectacular figura. Uno de ellos sobresalió, ya que un usuario le dijo que ella tenía "ventaja" para la cuarentena por haber estado en "Gran Hermano". La mediática vio el mensaje y no dudó en responderle: "Es completamente diferente. Estábamos adentro de un juego de ambición por, ganar, triunfar, etc. Era el foco esencial. Hoy es distinto. La edad, obligaciones, conciencia, entre cosas marcan la diferencia. Es de vida o muerte. Todos tenemos miedo por nuestros hijos", reveló.

¡Mirá las infartantes postales de Ximena Capristo en la pileta!

Pícara.

Sexy.