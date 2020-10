Ximena Capristo y Gustavo Conti protagonizan nuevamente un escándalo que involucra infidelidad y la publicación de chats privados que después fueron borrados, en un caso que inmediatamente recordó a la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro, que comenzó con un hecho similar.

Todo comenzó cuando la periodista Juariu compartió algunas historias que Ximena había publicado, pero que horas después borró. Junto a una captura de un chat con otra mujer, Capristo escribió: “Años que me callo, me aburro”.

“Te apapache, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada”, le decía la mujer a Conti, a lo que Ximena sumó enojada: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

La repuesta de Conti fue: “O me lo tomo. Cuando me rajen”, dando a entender una posible separación entre los ex Gran Hermano.

“Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”, escribió en respuesta la vedette.

Las fuertes historias de Ximena exponen la infidelidad de Conti.

En otra captura, Ximena la nombra como la mujer "de turno” y Conti, contradiciendo las palabras de su pareja, que le escribió a la supuesta tercera en discordia algunos halagos: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Luego, agregó con mucho enojo: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa”.

“¡Agradecé que cuido tu privacidad nena!”, expresó para evidenciar que no mostraba nombre ni foto de la implicada. En los chats Gustavo habla sobre la posibilidad de verse: “Yo creo que alguna vez va a ser... Siempre lo supe”.

Indignada, la morocha mencionó un dato que habla del inicio de la conducta infiel de Gustavo, que habría iniciado cuando ella dio a luz a su hijo: “Siempre supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... uno se termina enterando de todo”.

La ex Gran Hermano explotó al ver las conversaciones.

Tiempo después, Ximena borró las historias, pero la evidencia ya estaba expuesta.

Si bien esto habría detonado una gran pelea, y ninguno de los dos sigue al otro en redes sociales, aparentemente horas después de esta terrible exposición habrían salido a comer juntos, ya que ambos subieron contenido en el mismo lugar, consumiendo, por canje, en el mismo local.

Por el revuelo que se armó, Angel de Brito le escribió a Ximena y le preguntó directamente si era una "nueva Sabrina Rojas", dadas las semejanzas de la historia con el escándalo que derivó en la separación de la modelo y Luciano Castro. "Parece que sí, pero yo no soy tan boluda para decir que me hacekaron", respondió Capristo.

Las historias donde se los ve juntos tras la pelea