Acostumbrada a deleitar con glamorosas postales en su cuenta de Instagram, Wanda Nara llamó la atención de todos sus seguidores por un sorprendente cambio en su imagen. Al parecer, la modelo pasó de nuevo por el quirófano y su rostro quedó... ¡irreconocible!

A través de las historias de dicha red social, la rubia compartió imágenes donde los retoques estéticos se hacen evidentes. Los usuarios de la red social notaron este cambio físico en la blonda y no tardaron en manifestarlo. Esta decisión podría se suma a la mudanza a la que se vio obligada a realizar por el cambio de club del padre de sus hijas Isabella y Francesca, Mauro Icardi, quien desde ahora jugará en el Paris Saint Germain.

.

En paralelo, la mediática fue noticia esta semana a raíz de la entrevista que dio su padre, Andrés Nara. En el reportaje con radio Mitre, el hombre relató el gran gesto que vivió de parte de Maxi López, la expareja de su hija. “Maxi se encontró con sus tres hijos, los llevó a pasear y me envió un video donde los chicos me saludaron. Ellos me dicen Pato. Mis tres nietos me dijeron que me querían. Sentí un montón de cosas muy agradables. Maxi conmigo siempre fue impecable. Con Wanda tuvo infidelidades y con ella fue un desastre. El único lazo que tuve fue ese videíto”, aseguró.

Además, agregó emocionado: “Me saludaron re felices. Benedicto fue muy poco lo que me pudo ver. Con Valentino es el que más he estado. Con Santino también, he hablado y me ha hecho preguntas. Pero lo del chiquito me sorprendió”.

.

“Yo se lo mostré a mi novia el video. Ella también se emocionó mucho y sabe todo lo que uno siente por ese tipo de cosas. Fue conmovedor y una sensación especial. De repente que pase algo así se lo re contra agradecí. Maxi no tiene necesidad de hacer algo así. Esto fue un golpe emocional extraordinario. No lo expuse el video ni tampoco lo quiero mostrar porque no quiero ampliar la grieta”, cerró.

¡Mirá las imágenes del cambio de Wanda Nara!

El nuevo rostro de Wanda.